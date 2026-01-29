Detenido en Miami el boxeador Gervonta Davis por agresión y secuestro

La policía de Estados Unidos detuvo al excampeón mundial de boxeo estadounidense Gervonta Davis en Miami (Florida) el miércoles por la noche después de que su expareja lo denunciara por agresión física, secuestro y daño moral a raíz de un incidente ocurrido en octubre.

Davis, de 31 años, fue arrestado en una operación conjunta de la policía local y de los marshals federales, encargados de encontrar a fugitivos, indicó la policía de Miami Gardens en sus redes sociales.

Según la denuncia presentada por Courtney Rossel, Davis entró en el club de striptease donde trabajaba ella el 27 de octubre.

El boxeador la sacó a la fuerza y la arrastró hasta el estacionamiento, donde la agarró del cuello, la empujó y golpeó en la parte posterior de la cabeza, de acuerdo con la demanda.

Davis iba a afrontar al youtuber Jake Paul en noviembre en Miami, pero éste anuló el combate tras las acusaciones de violencia doméstica.

Apodado "Tank" por su potencia en el ring, Davis ha sido campeón mundial de peso superpluma, ligero y superligero. Se mantiene invicto en su carrera con 30 victorias (28 antes del límite) y un empate.

Jake Paul sustituyó a su rival por el británico Anthony Joshua, excampeón mundial de los pesos pesados, quien le ganó por nocaut.

Davis ya ha afrontado varios cargos por violencia doméstica en el sur de Florida, incluido el pasado mes de julio, cuando fue acusado de golpear a la madre de sus hijos.