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Detenido el GP de Cataluña de MotoGP tras terrible accidente

Detenido el GP de Cataluña de MotoGP tras terrible accidente
Los servicios de emergencia evacúan en ambulancia al piloto español Álex Márquez tras un accidente sufrido durante el GP de Cataluña de MotoGP, en el circuito de Montmeló, cerca de Barcelona, el 17 de mayo de 2026 JOSE JORDAN
AFP
17 de mayo de 2026

El Gran Premio de MotoGP de Cataluña fue detenido este domingo tras un grave accidente sufrido por el piloto español Álex Márquez.

En la vuelta 12, el subcampeón del mundo en 2025 se tocó con su compatriota Pedro Acosta en una recta y salió volando por encima de la moto, chocando violentamente contra el suelo.

La moto quedó destrozada y una de las piezas tiró al suelo al italiano Fabio Di Giannantoni.

Los servicios médicos de la carrera informaron de que los pilotos estaban conscientes después del accidente.

Márquez, que fue el más perjudicado en el accidente, fue trasladado en ambulancia.

El Gran Premio se reiniciará a 13 vueltas, con las posiciones de parrilla basadas en la clasificación de la vuelta 11.

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