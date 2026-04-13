Después de París-Roubaix, la vida continúa para Tadej Pogacar

El esloveno Tadej Pogacar no pudo el domingo completar los 5 Monumentos tras acabar segundo la París-Roubaix, pero el campeón del mundo aún puede lograr récords este misma temporada.

Pogacar aspiraba a convertirse en el cuarto ciclista en la historia en ganar los 5 Monumentos del calendario ciclista, e incluso tenía la posibilidad de ser el primero en lograr ser campeón vigente de los cinco.

Pero el astro esloveno fue batido al esprint por el belga Wout van Aert el domingo en el Velódromo de Roubaix, repitiendo el segundo puesto del año pasado, en su debut en la Reina de las Clásicas, entonces por detrás de Mathieu van der Poel.

Por lo tanto, Pogacar tendrá que esperar al menos otro año más para inscribir su nombre junto a los tres belgas que cuentan en su palmarés con los 5 Monumentos: Eddy Merckx, Rik Van Looy y Roger de Vlaeminck.

- "Volveré" -

Y, por supuesto, para conseguirlo deberá volver a correr en El Infierno del Norte, aunque el domingo no dejó dudas: "Sí, definitivamente creo que volveré", apuntó en la llegada.

"Quizá no el próximo año, pero aún me quedan años de carrera... espero", añadió.

"Trataré de volver y tener de nuevo otra oportunidad" para ganar, insistió.

Pese a no lograr su objetivo el domingo, Pogacar aún puede escribir capítulos para la historia del ciclismo esta misma temporada.

Por ejemplo, puede convertirse en el primer corredor en ganar cuatro Monumentos en un solo año, luego de haberse impuesto en marzo por primera vez en la Milán-San Remo y hace una semana en el Tour de Flandes, donde igualó el récord de victorias con tres.

Pasado París-Roubaix, los dos Monumentos restantes son los que mejor se adaptan a las condiciones del esloveno y en los que su reciente dominio no tiene precedentes.

Ha ganado la Lieja-Bastoña-Lieja, que es el próxima dentro de dos semanas, en tres ocasiones y ha terminado con más de un minuto de ventaja en cada una de las dos últimas ediciones.

Y ya en octubre, se disputará el Giro de Lombardía, donde parece imbatible tras haber ganado las cinco ocasiones en que ha participado y hace dos años terminó con más de tres minutos de ventaja sobre el campeón olímpico Remco Evenepoel.

- Contra Seixas en Lieja -

Pogacar cuenta ya con 12 Monumentos y sigue acercándose al récord que parecía inalcanzable del legendario Merckx (19).

El objetivo de Pogacar esta temporada parece estar centrado por completo en las carreras más prestigiosas.

Solo ha competido cuatro veces este año y tres de esas pruebas han sido Monumentos, mientras que la cuarta fue la Strade Bianche, considerado oficiosamente como el sexto Monumento.

Después de correr en Lieja, el esloveno de 27 años comenzará su preparación para el Tour de Francia debutando en las vueltas a Romandía y Suiza.

Se trata de dos de las siete carreras por etapas de una semana con más historia y prestigio, y dos de las tres que Pogacar aún no ha ganado.

Tras el Tour, es probable que termine su temporada con un intento de lograr un tercer título mundial, un sexto Tour de Lombardía y, probablemente, una segunda corona europea, ya que esa carrera será en su país.

Otro motivación para Pogacar puede ser que en Lieja se encontrará con el francés Paul Seixas, que a sus 19 años y en su segunda etapa como profesional ya está considerado por muchos como el gran rival del esloveno en un futuro próximo.

Este mismo año ya acabó segundo en la Strade Bianche tras Pogacar y ha ganado la reciente Vuelta al País Vasco dando una exhibición, imponiéndose en tres etapas y aventajando en la general en dos minutos y medio al segundo, el alemán Florian Lipowitz.