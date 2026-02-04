Derrota redentora

El equipo de Panamá encadenó ayer su segunda derrota en la fase inicial de la Serie del Caribe 2026 de béisbol, que se juega en el estadio Panamericano, en Zapopan, en el estado de Jalisco, México.

En su segundo partido del torneo, los Federales de Chiriquí, que representan a Panamá, cayeron 2 carreras por 1 ante México ‘Verde’ (Tomateros de Culiacán). Con este resultado, México Verde va 1-1 en este clásico caribeño, mientras que Panamá complicó su panorama muy temprano para avanzar a semifinales con un 0-2.

El lunes en su presentación, los Federales recibieron una paliza de 11x4 ante los Charros de Jalisco (México Rojo). Hoy, los panameños chocan, en el cuarto día de competencia, con Leones del Escogido, que representan a República Dominicana.