$!Deporte escolar no se detiene

Un irregular proceso de instrucción en la materia de Educación Física en nuestro sistema público de educación podría afectar el desarrollo de los jóvenes.

Esto, debido a que, por más de 20 días, un indeterminado número de docentes, incluidos los de Educación Física, se han mantenido en un paro de labores, reclamando varios asuntos, en especial, la derogación de la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS).

Marjulys Atencio, coordinadora de deportes en la regional del Ministerio de Educación (Meduca) en Panamá Centro, señaló “que esto [huelga] le genera un estrés al joven, al quedarse en casa y no poder liberar esa energía que tiene. Además, su área psicomotriz se retrasa automáticamente, pues no obtienen ese aprendizaje que es tan importante”. La docente Marggy Sánchez, quien atiende unos 300 alumnos, considera que la Educación Física es fundamental para los chicos (as), pero cree que, con la medida de fuerza, ellos (as) “no estarían afectados en su crecimiento psicomotriz, aunque admitió que si les faltaría el conocimiento en esta materia, y que “eso se recuperará, se recuperará el tiempo perdido”.

En ese sentido, el Meduca sigue adelante con sus planes para propiciar la actividad deportiva entre el alumnado, tanto en las aulas como fuera de ellas. Un ejemplo, son los próximos Juegos Deportivos Intercolegiales, que incluyen a los colegios privados, que no participan en el paro.

Mario De León, profesor de Educación Física, y líder de la Asociación de Educadores Físicos de Panamá (Adefip), indicó que “los que estamos en huelga tuvimos que suspender todo, en las áreas académica y la extracurricular. No podemos hacer ninguna actividad sin el permiso de los padres [de familia], sin el seguro educativo, lo que están participando [en esos juegos] son los colegios que cumplan con eso, pero creo que no se lograrían los objetivos, por el tema de la huelga”. Por su parte, la ministra de Educación, Lucy Molinar, aseguró que con los Juegos “ahora entra a rodar una maquinaria que va a permitir que los centros educativos se conviertan en los semilleros del deporte nacional. Si nos dejaran trabajar estaríamos haciendo tanto”.

Desde varias direcciones regionales del Meduca se han implementado “contingencias” para que, por lo menos, los estudiantes interesados en participar en los Juegos Intercolegiales se mantengan entrenando. También hay escuelas en que los docentes han ignorado la huelga y brindan las clases de manera ‘normal’. Aunque recalcan que hay baja asistencia de los alumnos, en algunos casos. Cabe destacar que Pandeportes ha realizado clínicas de fútbol, vóleibol y baloncesto a estudiantes con sus promotores deportivos, en el denominado programa “Pandeportes desde tu colegio”.

En tanto, el educador Pedro Ayala indicó que “inmediatamente se resuelva esto [Ley de la CSS], nosotros retomamos las clases. Esta materia de Educación Física es más bien de orientación, para que los chicos conozcan como mantenerse sanos”.