Denuncian ‘juego sucio’ en las redes

La Liga provincial de Béisbol de Panamá Oeste denunció, en sendos comunicados, la supuesta suplantación de su cuenta en redes sociales para “dañar su reputación e imagen comercial”, además de “plagio y venta ilegal de souvenirs en los alrededores del estadio”.

Los textos, publicados ayer en las redes oficiales de esta liga, llevan el nombre de su presidente, Aníbal Reluz González. El primero destaca que el pasado domingo se detectó la “circulación de comentarios y contenidos generados por una cuenta falsa cuya imagen y estilo buscan confundirse con nuestra identidad oficial, provocando que parte del público atribuya dichos mensajes a @vaquerosPO, lo cual afecta directamente nuestra reputación e imagen comercial”.

En ese sentido, se indicó que “...@vaquerosPO no tiene relación alguna con esa cuenta, ni respalda comentarios que inciten a la burla, la desinformación o el irrespeto entre fanaticadas”. En el otro mensaje, los Vaqueros reiteran que “ninguna persona o comercio está autorizado para fabricar, distribuir o vender productos con la imagen y distintivos oficiales del equipo fuera de los canales oficiales”.

En ambos casos, la liga anunció que tomarán acciones para proteger su marca, trayectoria y relaciones comerciales que “sostienen el desarrollo del béisbol en Panamá Oeste”.

Hoy, desde las 7 p.m., Oeste visita a Herrera, en su Juego 3 de su llave en la Ronda de Ocho del 57° Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

El duelo será en el Claudio Nieto. La serie está 1-1. También hoy, a la misma hora chocan Metro y Este, en su Juego 3, en el Rod Carew. Las otras dos llaves: Coclé-Occidente; Chiriquí-Los Santos disputarán su Juego 4, también hoy, a las 7 p.m.