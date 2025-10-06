Dejando huellas en el Karate

A su corta edad, Sophia Villamonte ya tiene una trayectoria deportiva envidiable con importantes medallas en torneos nacionales e internacionales de Karate.

“Tan solo este año, ha sido de mucho crecimiento y evolución. Me he posicionado como la número uno del ranking nacional, ser campeona centroamericana y del Caribe, y representar a Panamá en el Panamericano en Asunción, Paraguay, donde obtuve medalla de bronce. También soy campeona nacional en mi categoría y eso me motiva a seguir trabajando para lo que viene”, dijo la karateca de 11 años de edad.

Sophia ha destacado en las modalidades de kumite (en -35 kg) y kata, algo que la llena de orgullo, al igual que pertenecer al club Shinsei Karate Do, de la provincia de Colón, el cual lo considera como su “segunda casa”. Añadió que “comencé en el [karate] en el 2022. Me animé porque mis hermanos mayores ya lo practicaban y me gustaba mucho verlos entrenar. Poco a poco fui entrando a la parte competitiva y empecé a participar en torneos, primero locales y luego nacionales”. Aunque se ve en un futuro enseñando lo que ha estudiado, por ahora “quiero seguir compitiendo, entrenando y aprendiendo”.