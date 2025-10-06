Deportes

Dejando huellas en el Karate

Para Sophia Villamonte este deporte la reta a mejorar cada día y le enseña a trabajar duro por lo que quiere

ML | Villamonte y una atleta.
Roberto Robinson
06 de octubre de 2025

A su corta edad, Sophia Villamonte ya tiene una trayectoria deportiva envidiable con importantes medallas en torneos nacionales e internacionales de Karate.

“Tan solo este año, ha sido de mucho crecimiento y evolución. Me he posicionado como la número uno del ranking nacional, ser campeona centroamericana y del Caribe, y representar a Panamá en el Panamericano en Asunción, Paraguay, donde obtuve medalla de bronce. También soy campeona nacional en mi categoría y eso me motiva a seguir trabajando para lo que viene”, dijo la karateca de 11 años de edad.

Sophia ha destacado en las modalidades de kumite (en -35 kg) y kata, algo que la llena de orgullo, al igual que pertenecer al club Shinsei Karate Do, de la provincia de Colón, el cual lo considera como su “segunda casa”. Añadió que “comencé en el [karate] en el 2022. Me animé porque mis hermanos mayores ya lo practicaban y me gustaba mucho verlos entrenar. Poco a poco fui entrando a la parte competitiva y empecé a participar en torneos, primero locales y luego nacionales”. Aunque se ve en un futuro enseñando lo que ha estudiado, por ahora “quiero seguir compitiendo, entrenando y aprendiendo”.

Su papel de entrevistadora

ml | Sophia Villamonte saca tiempo de su práctica de karate para entrevistar a sus colegas del deporte.

“Me encanta hacer entrevistas, porque me permite conocer más a otros atletas y compartir sus historias. Por ahora, lo veo como un hobby, porque cuando sea grande me gustaría estudiar algo relacionado con el área de la salud, como veterinaria”, dijo la joven karateca.

Datos biográficos

Nombre: Sophia Isabelle Villamonte Cano. Apodo: “Sophi”. Edad: 11 años. Nacida en Colón.

Cursa el Quinto grado de Primaria. Quiere ser médico veterinario.

Tiene 5 hermanos. Aparte del karate, le encanta toca piano.

Es oradora, estará en el concurso regional de Club de Leones en Colón.

