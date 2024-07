Definidos los carriles para Clásico Presidente

ML | El Sorteo de carriles para el Clásico Presidente de la República 2024 se realizó ayer, dejando el siguiente orden de salida para los equinos: Paid Twice (USA); Captain Mcghan (USA); Chief Mesa (USA); Lead Singer (USA); Sol El Grande (USA); Spectacular Winner (PAN); Eagle In Love (USA); Xtina (USA); Panama Happy (USA); Shine The Light (PAN); El Rojo (PAN); Lucky Boy (PAN); Niño Bruce (PAN); Tizzy Indy (USA); Takao (USA); y Cheeky Boy (USA).

El evento se celebra el 21 de julio, desde la 1:00 pm, en el Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz.