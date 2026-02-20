Decisión sobre deportistas rusos es una traición, dice responsable paralímpico de Ucrania

El presidente del Comité Paralímpico de Ucrania consideró una traición la decisión del Comité Paralímpico Internacional (CPI) de permitir a los deportistas rusos y bielorrusos competir con su propia bandera en los Juegos de Milán-Cortina.

Valery Sushkevych, que se ha visto afectado directamente por la guerra y que tuvo que huir de su hogar junto a su familia debido a los incesantes bombardeos, comparó la reciente decisión con la tomada hace cuatro años, justo después de que Rusia invadiese Ucrania, cuando tanto los rusos como su aliada Bielorrusia fueron excluidos de los Juegos Paralímpicos de Pekín.

"El CPI, con su última decisión, ha dado la posibilidad de izar esa misma bandera, empapada de sangre ucraniana, en el territorio de los XIV Juegos Paralímpicos de Invierno", lanzó el martes en una entrevista por teléfono con la AFP.

- Financiación reducida -

La decisión del CPI de permitir que seis rusos y cuatro bielorrusos compitan en los Juegos, que comienzan el 6 de marzo, ha desencadenado un boicot al evento, incluida la ceremonia de apertura, por parte de las autoridades ucranianas.

El gobierno italiano también expresó su desacuerdo con la decisión.

Sushkevych afirmó que el lema del equipo ucraniano en los Juegos de 2022, "Paz para todos", no encontró eco en esta ocasión en el CPI.

"Me gustaría destacar que en aquel momento los dirigentes del CPI apoyaron nuestra lucha contra la guerra", recordó el dirigente paralímpico ucraniano.

"Hoy, el CPI ha cambiado de postura y ha dejado de adherirse a los valores de la humanidad, la democracia y la filosofía del movimiento Paralímpico internacional", agregó.

A pesar de la preocupación por la seguridad de sus familias que se quedaron en el país, el equipo ucraniano cuajó una gran actuación deportiva en Pekín, donde sólo los anfitriones les superaron en el medallero.

Sushkevych, que lleva tres décadas al frente del Comité Paralímpico ucraniano, subrayó que la delegación competirá en Milán-Cortina en una circunstancias muy diferentes.

"A día de hoy, el equipo está en una situación muy difícil en comparación con Pekín", dijo el hombre de 71 años, que utiliza silla de ruedas.

"En ese momento, el equipo se preparaba para los Juegos Paralímpicos en condiciones de paz, y teníamos más oportunidades y una financiación significativamente mejor, que ahora se ha reducido a menos de la mitad. Sin embargo, todo esto no significa que el deseo de ganar que llevamos dentro cada uno de nosotros haya disminuido".

- Volver a la vida -

Para Sushkevych supone casi un milagro que Ucrania vaya a enviar a 36 deportistas y 22 entrenadores a Italia.

"¡Estamos aquí! Y seguimos siendo una parte poderosa del movimiento paralímpico internacional, y esto en sí mismo es nuestra victoria, la victoria del pueblo ucraniano", celebró.

Sushkevych explicó que los éxitos deportivos aumentan la moral en Ucrania, especialmente entre los veteranos discapacitados.

"Especialmente para los soldados que han perdido la vista, que han perdido los brazos o las piernas y se ven obligados a usar sillas de ruedas", señaló.

"Esas historias de nuestros paralímpicos les ofrecen un ejemplo y una oportunidad para regresar a la vida".

Sushkevych mantiene su confianza en que terminará apareciendo una resistencia contra Rusia y su reintegración.

"Es necesario detener la agresión política de Rusia, que está llevando a cabo la ocupación del deporte paralímpico", sentenció.