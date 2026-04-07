De vuelta tras una larga ausencia, Vlahovic (Juventus) se lesiona de nuevo

El delantero serbio de la Juventus Dusan Vlahocvic, que acababa de reaparecer tras una larga ausencia por una lesión en los aductores, sufre ahora una desgarro muscular en una pantorrilla, anunció este martes el club piamontés.

Vlahovic (26 años) estuvo de baja desde diciembre hasta mitad de marzo, pero el lunes volvió a lesionarse en el partido que la Juventus ganó por 2-0 al Génova, en la 31ª jornada de la Serie A.

"Los exámenes médicos han revelado una pequeña lesión en el sóleo", indicó el clus, sin precisar el tiempo de baja.

Medios italianos, no obstante, hablan de al menos tres semanas de ausencia.

La Juventus es 5ª en la Serie A con 57 puntos, a 15 del líder Inter y a uno solo del Como, que ocupa la cuarta plaza que da acceso a jugar la próxima Liga de Campeones, el objetivo de los turineses para el final de temporada.