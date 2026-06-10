REDACCIÓN | Luego de disfrutar de un día libre para descansar y compartir en grupo, los dirigidos por el DT Thomas Christiansen retomaron ayer miércoles los entrenamientos mostrando un ambiente cargado de motivación y compromiso. En su campamento base del Nottawasaga Resort, en Canadá, la mayoría de los jugadores de la Selección de Fútbol de Panamá realizaron trabajos de fuerza y activación física antes de trasladarse al terreno de juego. Ya sobre la cancha, el cuerpo técnico enfocó la jornada en conceptos tácticos relacionados con las transiciones ofensivas y defensivas, los movimientos de ataque y los desplazamientos defensivos, aspectos clave de cara al estreno mundialista. Para hoy, las prácticas iniciarían a las 5:30 p.m. (hora en Canadá).