De la Fuente y la teoría del imán: España se agiganta en el Mundial

"En el fútbol el balón es un imán. En el cuerpo técnico tenemos una máxima, no miremos todos al mismo sitio, pasan cosas lejos y así tenemos una perspectiva de todo", señaló Luis de la Fuente después de que España controlara todos los factores para batir 1-0 a Portugal.

La Roja superó con apuros los octavos del Mundial y chocará en cuartos con Bélgica, el viernes en Los Ángeles (19h00 GMT).

1. Un instante

En el máximo nivel y en un duelo a vida o muerte, cualquier detalle decanta la balanza y más cuando se enfrentan dos equipos que se conocen al milímetro como los vecinos ibéricos.

El mejor ejemplo, el gol: minuto 90+1', una falta anodina a Mikel Merino, quejas del lado portugués que les hacen perder la concentración y saque rápido español.

Es el propio Merino el que juega con Fabián Ruiz, Rodri acelera la acción con un toque para Ferran Torres, que lee el desmarque del protagonista Merino, que con sangre fría ajusticia al arquero Diogo Costa.

"Es un pase espectacular, poner el valor la figura de Ferran, que ha salido y ha generado un gran impacto, momento de calidad y brillantez de todo el equipo", explicó Merino.

Cristiano Ronaldo, que se despidió tras seis Mundiales, subrayó "ese poquito de suerte de marcar en los momentos finales". ¿Y si Portugal no se hubiera despistado?

2. El banquillo

Los tres orfebres del gol español, junto a Rodri, fueron la segunda unidad lanzada por De la Fuente para ir a por la victoria: Merino entró en el 85' junto a Fabián Ruiz y Ferran Torres lo había hecho diez minutos antes.

Puede parecer que el relevo se hizo un poco tarde, pero el técnico español ofreció sus razones: "Los retrasamos pensando en la posibilidad de la prórroga. Tenemos jugadores en el banquillo que en cualquier otra selección serían titulares".

Fabián Ruiz, Merino y Ferran habían tenido hasta ahora un Mundial discreto, pero De la Fuente no les retiró la confianza.

"En este tipo de torneos los partidos muchas veces se resuelven con gente del banquillo, hoy se ha demostrado, es la visión del equipo, todo el mundo está dispuesto a sumar", dijo Ferran.

3. Muralla defensiva

El chispazo del gol ganador no se prende sin que un equipo no asegure la retaguardia y en este sector nadie en el Mundial se acerca a la selección española.

Es el único conjunto que no ha encajado goles, con solo seis tiros recibidos entre los tres palos en cinco partidos.

Sumando el duelo de octavos de Catar 2022 ante Marruecos (0-0 y derrota en los penales), España alcanzó ante Bélgica los seis partidos consecutivos sin encajar, un récord en la competición, con su arquero Unai Simón ampliando la marca de minutos sin recibir goles que arrebató ante Austria (3-0) al gran Walter Zenga en Italia 1990.

"Tenemos una gran solidez defensiva, por la solidaridad y generosidad, sacrificio y sensación de equipo. Eso nos hace poderosos defensivamente. Lo bonito es la actitud del futbolista cuando está comprometido con una causa", señaló De la Fuente.

4. Lamine, el factor X

No fue el partido más brillante del fenómeno de 18 años pero se mostró constante, comprometido, eficaz y solidario.

Lo que más luce del fútbol de Lamine son los regates y dejó un buen puñado, pero lo que a menudo decide los partidos es su capacidad de lectura del juego y de acumular rivales a su alrededor, lo que libera a sus compañeros.

Ante Portugal tenía enfrente a uno de sus rivales más duros, Nuno Mendes, considerado el mejor lateral izquierdo del mundo. Le costó encontrarle las cosquillas y en una de las pocas acciones en las que le dejó atrás el jugador del PSG se lesionó (55').

"Probablemente por la intensidad que supone defender a Lamine", subrayó De la Fuente, que calificó el partido del dorsal 19 como "uno de los más importantes de su vida".

Próximo destino, Bélgica, a tres días de soplar las velas de su 19º cumpleaños.