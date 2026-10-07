De Chile a Hull, el aventurero Karl Bushby regresa al Reino Unido tras 28 años de vuelta al mundo

Veintiocho años después de dar su primer paso, el aventurero británico Karl Bushby regresó a su país natal después de cruzar a nado el canal de la Mancha en una de sus últimas etapas antes de culminar la vuelta al mundo iniciada en 1998, anunció este martes su entorno.

Bushby, antiguo paracaidista del ejército británico de 57 años, había iniciado el reto de dar la vuelta al mundo a pie o a nado para terminar en la localidad de Hull, en el nordeste de Inglaterra.

A lo largo de su periplo, iniciado en Chile en 1998, recorrió más de 50.000 kilómetros y pisó 29 países.

En casi tres décadas, su recorrido se vio interrumpido en varias ocasiones. Moscú, en particular, le negó un visado durante años, después de su travesía a pie del estrecho de Bering entre Alaska y Rusia, realizada junto a un compañero estadounidense.

La crisis económica de 2008 o la pandemia de covid-19 también le supusieron contratiempos y retrasaron la culminación de su viaje, contó a la AFP a finales de septiembre, mientras esperaba autorización para cruzar a nado el canal de la Mancha, que une Francia con el Reino Unido.

El lunes, el explorador emergió de las aguas a las 15h30 hora local (14h30 GMT) en la playa de Shakespeare, en Dover, un poco sin aliento pero con una sonrisa en los labios.

Fue recibido por sus seres queridos, así como por el cineasta alemán Werner Herzog y su equipo de rodaje, que acudieron para inmortalizar el acontecimiento.

"Es bueno sentir de nuevo el suelo británico bajo mis pies después de todos estos años", reaccionó.

Sin embargo, la travesía de Karl Bushby aún no ha terminado del todo: todavía debe recorrer los aproximadamente 400 kilómetros que lo separan de Hull para cerrar el círculo, cerca de su localidad natal.