Daniel Levy deja de ser presidente del Tottenham tras 25 años en el cargo

Daniel Levy, presidente ejecutivo del Tottenham inglés durante casi 25 años, renunció por sorpresa a su cargo este jueves.

Levy fue el impulsor del nuevo estadio y del moderno centro de entrenamiento de los 'Spurs', vigentes campeones de la Europa League.

Pero el dirigente de 63 años no concitó unanimidad de apoyos entre la afición del club londinense, que realizó numerosas protestas en su contra sobre todo por los pobres resultados del equipo los últimos años en la Premier League.

A Levy se le reprochaba una serie de designaciones fallidas de entrenadores así como la política de fichajes del club. También fue acusado por la afición de anteponer los beneficios económicos al rendimiento deportivo.

El Tottenham sufrió la temporada pasada su peor clasificación en la máxima categoría del fútbol inglés desde la temporada 1976-1977, quedando en 17º puesto.

Sin embargo, el título de la Europa League conquistado ante el Manchester United en Bilbao (España) puso fin a una sequía de 17 años sin levantar ningún trofeo.

Pero no evitó la destitución del entrenador Ange Postecoglou, que fue reemplazado por Thomas Frank, procedente del Brentford.

"Estoy increíblemente orgulloso del trabajo que hemos hecho juntos con el equipo ejecutivo y todos nuestros empleados. Hemos erigido este club como un peso pesado mundial que compite al más alto nivel", declaró Levy.

No habrá cambios en la propiedad ni en la estructura accionarial del club tras la salida de Levy.