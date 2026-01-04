Curry y Brown brillan, los Spurs pierden sin Wembanyama

Un tercer cuarto de locura de Stephen Curry permitió a Golden State imponerse ante Utah Jazz el sábado en la NBA, mientras que Jaylen Brown también estuvo imparable con 50 puntos para Boston en la victoria frente a Los Angeles Clippers.

La noche, en cambio, no sonrió a San Antonio, que por segundo partido consecutivo estuvo privado de su estrella Victor Wembanyama y cayó en su cancha ante Portland.

- Curry lo cambia todo -

Ausente en la derrota de la víspera ante el vigente campeón Oklahoma City por un esguince en el tobillo izquierdo, Stephen Curry tuvo un regreso muy destacado en la victoria en casa ante el Jazz (123-114).

El escolta anotó 20 de sus 31 puntos en el tercer cuarto y cambió el curso del partido, cuando su equipo caía 65-58 al descanso.

"Defendimos muy bien durante gran parte de ese cuarto, lo que también nos dio oportunidades de transición, y pude salir y correr. Por suerte, los tiros entraron, lo que nos dio mucho impulso", declaró el jugador de 37 años.

También ausentes contra los Thunder, los otros miembros del Big Three, Jimmy Butler y Draymond Green, corrieron suertes dispares: el primero anotó 15 puntos, pero el segundo fue expulsado al inicio del segundo cuarto tras recibir dos faltas técnicas por encararse con los árbitros.

- 50 puntos para Brown -

Tras seis victorias consecutivas, la racha de los Clippers llegó a su fin ante los Celtics. El responsable: Jaylen Brown y sus 50 puntos (récord personal en la NBA igualado), anotados en el triunfo por 146-115 en Los Ángeles.

Como Curry frente a Utah, fue en el tercer cuarto cuando Brown estuvo más prolífico, con 19 puntos, y acabó con acierto de 18 de sus 26 tiros, incluidos 6 de 10 en triples.

"Esta noche fue una de esas veladas especiales en las que sientes que cada tiro va a entrar", declaró Brown, campeón de 2024 con Boston y MVP de las Finales.

- Los Spurs no encadenan -

Si la víspera en Indianápolis los Spurs habían ganado sin su estrella Victor Wembanyama, con molestias en una rodilla, esta vez cayeron frente a Portland (115-110).

El regreso de Wemby, que celebra este domingo su 22º cumpleaños, se espera ahora para el partido en Memphis el martes, según el entrenador Mitch Johnson.

Ante Portland, San Antonio llegó a ir 15 puntos abajo en la primera mitad, pero remontó para ponerse tres arriba al final del tercer cuarto, antes de que los Blazers retomaran la ventaja gracias especialmente a Deni Avdija, autor de un triple-doble (29 puntos, 11 rebotes, 10 asistencias), y Donovan Clingan (24 puntos, 12 rebotes).

- Los Knicks, a la baja -

Tercera derrota consecutiva, dos de ellas en el Madison Square Garden, para los New York Knicks. Ya derrotados la víspera en su cancha por Atlanta, volvieron a caer ante Filadelfia (130-119).

De regreso tras perderse el duelo contra los Hawks, Karl-Anthony Towns anotó 23 puntos y capturó 14 rebotes, y Jalen Brunson sumó 31, pero no bastó para evitar un nuevo disgusto.

El trío Tyrese Maxey (36 puntos), Joel Embiid y VJ Edgecombe (26 cada uno) aseguró el triunfo de los Sixers.

Minnesota, por su parte, acabó con una racha de cuatro victorias consecutivas de Miami al vencer por 125-115, con una gran actuación del pivote francés Rudy Gobert, que firmó su 14º doble-doble de la temporada (13 puntos y 12 rebotes).