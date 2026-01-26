Curry lidera triunfo de Warriors en Minnesota y Thunder tropieza ante Toronto

Tras dos derrotas seguidas, los Golden State Warriors se recuperaron este domingo con un claro triunfo 111-85 ante los Minnesota Timberwolves de la mano de Stephen Curry, un duelo aplazado la víspera por el clima de tensión que vive Mineápolis.

A continuación las escenas más relevantes de esta jornada de la NBA, en la que dos partidos fueron pospuestos por el temporal que azota a gran parte de Estados Unidos:

- Curry atrapa a Pierce -

Con 26 puntos, Stephen Curry fue el gran responsable de la quinta derrota consecutiva de los Timberwolves.

El base igualó además a Paul Pierce en el decimonoveno puesto de la lista histórica de anotadores de la NBA, con un total de 26.397 puntos.

Curry, de 37 años, no tuvo su mejor noche en el tiro con un 39% de acierto (7/18), pero se repuso desde la línea de tiros libres al anotar sus nueve intentos.

Los Warriors, que tratan de recuperarse de la pérdida por lesión de Jimmy Butler, dominaron claramente un partido que fue aplazado el sábado por la situación en Minéapolis tras la muerte a tiros de Alex Pretti, un enfermero estadounidense, por agentes migratorios.

Su muerte se produjo menos de tres semanas después de que otra estadounidense, Renee Good, fuera abatida por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una redada contra inmigrantes indocumentados.

Antes del salto inicial se llevó a cabo un minuto de silencio en honor a Pretti, en el que se escucharon cánticos llenos de improperios contra el ICE.

"Definitivamente se notaba el peso de la ciudad", señaló Moses Moody (19 puntos), alero de Golden State.

- Décima derrota de OKC -

El resultado más inesperado del día fue la caída de los Oklahoma City Thunder, vigentes campeones, en casa ante los Toronto Raptors por 103-101.

El equipo de Shai Gilgeous-Alexander, que terminó con 24 puntos, perdió dos partidos seguidos ante su público por primera vez desde noviembre de 2023.

Aún así, los Thunder mantienen una amplia ventaja de 5,5 victorias sobre el segundo clasificado de la Conferencia Oeste, los San Antonio Spurs, que también cayeron en su turno ante los New Orleans Pelicans por 104-95 pese a los 16 puntos y 16 rebotes de Victor Wembanyama.

- Pistons amplían ventaja en el Este -

En el Este, los Detroit Pistons derrotaron 139-116 a los Sacramento Kings y extendieron su ventaja a 5,5 sobre los Boston Celtics en el liderato de la conferencia.

Cade Cunningham fue la figura del encuentro con 29 puntos, 11 asistencias y 5 rebotes para Detroit.

Los Pistons llegaron a los 100 puntos en los primeros tres cuartos de partido por octava ocasión en la temporada.

Malik Monk fue el máximo anotador de los Kings con 19 puntos, mientras que DeMar DeRozan sumó 16.

Los partidos Denver Nuggets-Memphis Grizzlies y Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks fueron aplazados por motivos climatológicos.