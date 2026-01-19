Cultismo natural en apogeo

El Fisicoculturismo Natural se está abriendo espacio en Panamá, más cuando organizaciones como la WNBF, la World Natural Bodybuilding Federation (Federación Mundial de Fisicoculturismo Natural), con presencia en más de 60 países, llegó con su capítulo panameño con el objetivo de promover el culturismo 100% libre de esteroides y sustancias dopantes, “protegiendo la salud y la vida de cada atleta”.

Para Gray Echeverría, presidente de la WNBF Panamá, el 2025, fue “un año de quiebre positivo para el fisicoculturismo en Panamá”, al fundarse la WNBF Panamá, al tener presencia internacional, llevando delegaciones a varias competiciones.

“En Colombia, 3 atletas lograron resultados históricos, destacando a Katherine Alvear, quien ganó su categoría Bikini y el título absoluto. En México, 11 atletas obtuvieron múltiples segundos, terceros y cuartos lugares, además Carlos Medina, el primer atleta profesional panameño de fisicoculturismo natural en la categoría Bodybuilding, se consagró campeón absoluto”, señaló Echeverría.

“A nivel local, en nuestra competencia Ascenso al Olimpo, Panamá se convirtió en uno de los primeros países de la región en otorgar carnets profesionales WNBF, entregando cuatro en total: dos colombianos, una venezolana y un peruano. Esto reafirma a Panamá como un punto de referencia regional para el culturismo natural serio y estructurado”.

Según el dirigente, las proyecciones para 2026 son aún más ambiciosas. “Se realizará la segunda edición de Ascenso al Olimpo, prevista para agosto, la cual será nuevamente Pro Qualifier, con 5 carnets profesionales en disputa, uno por cada categoría principal. Esta será una competencia internacional, ya que se espera la participación de atletas provenientes de distintas partes del mundo, atraídos por la seriedad del evento, la credibilidad del sistema antidopaje y el respaldo de la WNBF. Para esta edición se realizará una inversión significativa en escenografía y producción, con el objetivo de ofrecer a los atletas un escenario de alto nivel, digno del sacrificio, la disciplina y los años de trabajo que representa el culturismo natural competitivo”, añadió.