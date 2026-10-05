Cuatro cosas que dejó el caótico GP de Baréin de F1

Pese a las tormentas tropicales, los fallos de software y una mala elección de neumáticos, las tres figuras generacionales de la Fórmula 1 moderna acabaron en el podio de Sepang (Malasia), e incluso el más veterano de la parrilla, Fernando Alonso logró su mejor resultado del año.

Tras un fin de semana de carrera en el que la experiencia, la preparación y el talento puro marcaron la diferencia, la AFP repasa las tres cosas que dejó el caótico Gran Premio de Baréin (deslocalizado en Malasia a causa de la guerra en el Golfo).

Verstappen y Red Bull, de vuelta

La reciente renovación de Max Verstappen con Red Bull parece haber insuflado aire nuevo al equipo austriaco, que no había logrado ninguna victoria esta temporada.

En Malasia, los Red Bull (con Isack Hadjar acompañando al neerlandés) volvieron a la cabeza de la parrilla y brillaron tanto con la pole de Verstappen como con el triunfo el domingo.

Fue la primera victoria de Red Bull con su propio motor, desarrollado a partir de un motor Ford.

La victoria también parece confirmar que la escudería ha superado ya la traumática salida de Christian Horner y la pérdida del genio del diseño Adrian Newey.

Verstappen también igualó la marca de Michael Schumacher de 72 victorias con un mismo equipo y ya sólo está por detrás de Lewis Hamilton, que logró un récord de 84 con Mercedes entre 2013 y 2024.

Ya es tarde para que Red Bull y Verstappen se metan en la pelea por los títulos esta temporada, pero es una buena base para comenzar a planificar el Mundial de 2027.

Un trazado que favorece el espectáculo

La decisión de la F1 de llevar a Sepang el GP de Baréin, cancelado en abril por la guerra en el Golfo, fue todo un acierto, que ni siquiera ensombreció la tormenta que cayó el domingo y que obligó a retrasar casi dos horas la salida de la carrera.

El retraso también se debió en buena parte a que el agua provocó un fallo de software en los programas controlados por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) que deparó una imagen insólita: la de muchos monoplazas rodando a velocidad de un turismo durante la vuelta de formación.

Pero luego, la carrera fue memorable. "Una locura", en palabras de Verstappen, que fue uno de los muchos que perdieron potencia tras el fallo informático.

"Por momentos íbamos cinco coches en paralelo en la recta porque no lo entendíamos... Vi ocho coches a paso de tortuga y Lewis se paró... No es lo que quieres para el deporte", añadió.

Hamilton se detuvo por completo y realizó un reinicio total antes de que la FIA anulara la vuelta y cargara un nuevo software.

Ese fallo llevó a varios equipos a asumir riesgos: Ferrari optó por neumáticos lisos de seco pese a que la pista aún estaba muy mojada, a diferencia de Red Bull y Mercedes, que montaron gomas de lluvia.

Eso provocó que los dos pilotos de la Scudería, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, se fueran a la cola del grupo al inicio de la prueba, pero cuando la pista se fue secando, el británico realizó una remontada memorable, pasando del puesto 19º al tercero.

Antonelli se beneficia de la mala suerte de Russell

La mala fortuna sigue persiguiendo a George Russell, lo que favorece a su compañero en Mercedes Kimi Antonelli.

Por tercera ocasión esta temporada, el británico se marchó de vacío de Malasia, esta vez por un problema en el motor cuando rodaba tercero en la parte final de la carrera.

Con Russell se cumplió aquel viejo adagio de la F1 de que "para acabar primero, primero hay que acabar".

Gracias a este nuevo cero, Antonelli aventaja ya en 84 puntos a Russell en la clasificación del Mundial y a falta de solo siete carreras acaricia ya su primer título de pilotos.

Mercedes, además, fue claramente derrotado por Red Bull durante todo el fin de semana, lo que pone en duda que las mejoras introducidas hayan servido realmente para mejorar un coche que esta temporada parecía imbatible.

¿Será un cambio de tendencia en lo que queda de Mundial?

Alonso, maestro del caos

Si hubo otro piloto destacado el fin de semana en Sepang fue el más veterano de todos, Fernando Alonso.

En la misma semana en la que se anunció su renovación con Aston Martin hasta finales de 2028, el español de 45 años y doble campeón del mundo de la especialidad (2005 y 2006) hizo el mejor resultado del año, con un octavo puesto, y protagonizó uno de los mejores adelantamientos cuando superó el Racing Bulls del joven de 19 años Arvid Lindblad con una maniobra espectacular.

"Hay muchos pilotos jóvenes que en talento puro no pueden competir con Fernando", declaró Hamilton, uno de los mayores rivales del asturiano, que demostró otra vez que cuando el coche responde, es capaz de obtener grandes resultados.

Sobre todo cuando las condiciones se complican. "Siempre es el maestro del caos", dijo otro de los jóvenes, Oscar Piastri, cuando su ingeniero de McLaren le dijo por radio que el español había acabado octavo.