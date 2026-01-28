Cuando los arqueros se visten de goleadores

Minuto 90+8, la última chance para el Benfica. Tiro libre desde la derecha y el DT portugués José Mourinho manda a todos, incluido su portero, por la heroica: el gol que lleve al equipo lisboeta a los playoffs de la Liga de Campeones de Europa. El milagro se consuma.

El arquero ucraniano Anatoliy Trubin salta más que todos y con un cabezazo cruzado vence a su colega belga Thibaut Courtois para decretar el triunfo 4-2 del Benfica sobre el Real Madrid en el Estádio da Luz, en Lisboa.

No se trata de un tanto cualquiera, con él otorgó a las Águilas el pase -por diferencia de goles- a dieciseisavos de la Champions, la misma instancia que deberá disputar el equipo merengue tras su derrota en Portugal.

Trubin, el héroe menos pensado, no ha sido el primer arquero en anotar un gol de cabeza -ni que hablar por la vía del penal o el tiro libre-, pero quizás su tanto la noche del miércoles ante el Madrid puede estar en el podio de los más importantes por el torneo y la importancia del mismo.

"Fue algo impensado que llegara al área y cabeceara de la forma en que cabeceó. Merecíamos una victoria así porque venimos de un mes complicado", destacó el central argentino del Benfica, Nicolás Otamendi, al canal ESPN.

Desde el legendario exportero brasileño Rogério Ceni, que con 132 tantos (en partidos oficiales y amistosos) es el máximo goleador de la historia entre los guardametas, y el paraguayo José Luis Chilavert, autor de dianas memorables para Vélez Sarsfield y la selección guaraní en la década de 1990, han sido varios los arqueros goleadores.

Estos son algunos goles memorables conseguidos por arqueros:

- Palop, héroe del Sevilla -

El portero español Andrés Palop quedó en la historia del Sevilla al convertir un gol clave en el camino hacia la conquista de su segunda Europa League, en 2007.

El equipo andaluz perdía en octavos de final contra el Shakhtar Donetsk en Ucrania el 15 de marzo de ese año y quedaba eliminado de 'su' certamen -es el máximo ganador con siete títulos- hasta que en el minuto 90+4 Palop anotó de cabeza el empate tras un córner de Dani Alves.

El gol de Palop llevó el partido a la prórroga, donde el uruguayo Javier Chevantón anotó el tanto de la victoria del Sevilla, que posteriormente eliminaría al Tottenham (cuartos), Osasuna (semifinales) y al Espanyol en la final.

"Cuando se ejecutó el saque de esquina todo el mundo me estaba esperando, y entonces vi venir el balón hacía mí y sabía que era mi pelota, y que podría rematar a portería sin la oposición de ningún rival", recordó Palop. "Viví unos sentimientos increíbles que nunca he tenido. Ahora sé lo que siente un compañero cuando marca un gol".

- Chila, verdugo de Burgos, Córdoba y el Mono Navarro Montoya -

Jose Luis Félix Chilavert se cansó de convertir goles de tiro libre y de penal en la década de 1990 para Vélez Sarsfield y la selección paraguaya.

Entre sus principales víctimas estaban el "Mono" Germán Burgos en River Plate y la selección argentina, Oscar Córdoba en la selección colombiana y Carlos Navarro Montoya en Boca Juniors.

Entre sus noches más recordadas se encuentra la del 16 de junio de 1996, en el estadio José Amalfitani, en Buenos Aires.

Vélez recibió al Boca de Navarro Montoya, de Claudio Caniggia y del legendario Diego Armando Maradona.

Tras empezar perdiendo por un gol del Pájaro Caniggia, Vélez terminó goleando 5-1 con dos tantos de Chila, el segundo de su equipo con un exquisito tiro libre al ángulo superior izquierdo del Mono y el tercero de penal.

Maradona sería expulsado por el árbitro Javier Castrilli y Vélez se floreó y se encaminó hacia la conquista de su segundo título local consecutivo.

- Higuita, diana finalista -

Pocos saben más de locuras que René Higuita.

Entre sus jugadas para el recuerdo, el desparpajado portero colombiano recuerda un golazo de tiro libre que anotó en la semifinal de la Copa Libertadores 1995 con el buzo de Atlético Nacional de Medellín.

Como con la mano, el Loco puso su remate en el ángulo del arco de River Plate defendido por otro melenudo, el Mono Burgos, en pleno Monumental de Buenos Aires.

Los verdolagas se impusieron con ese gol 1-0 en el juego de ida y cayeron por el mismo marcador en la vuelta, en Colombia, pero pasaron por penales a la final, que perdieron ante el Gremio de Brasil.

- Tim Howard, de arco a arco -

Si los goles de cabeza de un portero son inusuales en el fútbol, más difícil es todavía anotar de arco a arco, aunque se han dado en contadas ocasiones.

Uno de ellos ocurrió el 4 de enero de 2012, cuando el portero internacional estadounidense Tim Howard anotó un histórico gol en la Premier League para el Everton contra el Bolton Wanderers en Goodison Park, en Liverpool.

Aprovechando un fuerte viento, su despeje desde su propia área superó al arquero rival, Adam Bogdan, al minuto 62 y Howard se transformó en el cuarto portero en la historia de la Premier en marcar un gol.

De todas maneras, el Bolton acabaría ganando el partido por 2-1.