Cuando el maillot amarillo del Tour puede ser un estorbo

Con todo el prestigio que atesora el maillot amarillo del Tour de Francia, y por más que sea objeto de deseo de muchos corredores a medida que la carrera se acerca a París, algunos favoritos prefieren evitarlo en los primeros días, como hizo Tadej Pogacar el martes.

¿El motivo? Evitar un protocolo que consume tiempo y energía y liberarse de vigilancia y responsabilidad en la carretera.

El equipo UAE, del que el esloveno es jefe de filas, tomó "la decisión deliberada" de ceder el maillot amarillo en el trayecto entre Carcasona y Foix, afirmó sin rodeos el cuádruple ganador del Tour Christopher Froome.

Tras una jornada disputada bajo temperaturas que superaron a menudo los 40 grados, Pogacar tuvo motivos para celebrarlo en los minutos posteriores a la llegada, cuando pudo echarse agua helada sobre la cabeza y la nuca, con los pies metidos en un gran recipiente convertido en una pequeña piscina.

Al dejar que la escapada del día tomara una amplia ventaja, sus hombres permitieron que el noruego Torstein Traeen se pusiera al frente de la clasificación general, evitando así que "Pogi" tuviera que atender todas las obligaciones protocolarias inherentes al líder de la general de la Grande Boucle.

- Podio y entrevistas -

"Es difícil de medir, pero algunos días hay mucho estrés con los medios, otros días es más fácil, depende del día", explicaba el cuádruple vencedor del Tour, que en ocasiones se ha mostrado ostensiblemente cansado por la pesadez de esos compromisos.

"Pero hoy (martes) tendré una hora y media menos de obligaciones, así que, claro, eso ayuda a la recuperación", añadía, todo sonrisas, a la sombra del autobús de su equipo.

Porque el corredor que porta el maillot amarillo al final de cada etapa debe responder a una entrevista muy poco después de cruzar la línea, y ya después puede colocarse en los rodillos para relajar músculos. Después se cambia antes de recibir su recompensa en el podio, firma de paso algunos maillots, responde a las preguntas de los periodistas en la zona mixta y luego delante de la sala de prensa, en videoconferencia, antes de ir al control antidopaje.

Sólo entonces puede dirigirse a descansar a su hotel en el coche de su equipo.

"Es seguro que es una pérdida de tiempo enorme, enorme, pero estamos obligados a pasar por ahí, es agradable, pero fácilmente perdemos una hora, hora y media cada vez, y ese tiempo es enorme", considera el francés Lenny Martinez, que llevó el maillot de puntos durante cuatro días el año pasado y por lo tanto sabe bien de lo que habla.

- "No tener que controlar la carrera" -

Un corredor como Pogacar "pierde" así un tiempo precioso en el que "podría literalmente estar en el hotel con los pies en alto, recuperándose o recibiendo cuidados del fisio y de los auxiliares", afirma a la AFP Christopher Froome, que lució el amarillo durante 59 días.

Soltar el maillot, o evitar vestirlo demasiado pronto, permite así no dispersarse en una carrera en la que cuenta cada gota de energía.

Y con casi ocho minutos de ventaja para Traaen, un buen escalador, aproximadamente, el UAE se ha "quitado la presión de controlar la carrera durante al menos tres días", asegura Chris Froome.

Con etapas reservadas a los velocistas el miércoles en Pau y el viernes en Burdeos, el esloveno incluso puede aspirar a asestar un gran golpe a sus rivales en el Tourmalet y en la subida a Gavarnie el jueves, dándose además el lujo de prescindir del maillot amarillo que Traeen intentará conservar.

"Esperamos mantenerlo todo el tiempo que podamos y si lo conseguimos mañana (jueves), podemos tenerlo durante mucho tiempo", afirma el noruego Anders Johannessen, compatriota y compañero en Uno-X del nuevo líder de la general.

Mientras lo tenga en París el próximo 27 de julio, Pogacar no se quejará.