Cristiano Ronaldo, una estrella apagada frente al brillo de Messi

Durante años, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo fueron los enemigos más íntimos y se disputaban los Balones de Oro: en el Mundial 2026, el primer pulso a distancia entre ambos fue ganado con autoridad y casi sin pestañear por el argentino.

Cuando todavía resonaban los ecos del triplete de Messi para que la Albiceleste ganara el martes a Argelia por 3-0, Cristiano Ronaldo arrancó su torneo el miércoles como titular con Portugal ante un rival asequible como la República Democrática del Congo, pero se quedó sin pólvora en el decepcionante 1-1, donde el anotador de su equipo fue João Neves.

En el ocaso de sus respectivas carreras, con Messi a días de cumplir 39 años y Cristiano con 41, ambos se han convertido en los primeros en disputar seis Mundiales, pero las sensaciones son por ahora abismales entre uno y otro en el arranque de la competición norteamericana.

- "¡Messi, Messi!" -

Los números hablan por sí solos en el caso de CR7 en el césped de Houston: tocó apenas 25 balones, el que menos de todos los titulares, y estuvo tan desaparecido que ni cometió ni recibió falta alguna.

Su aportación ofensiva se limitó a tres disparos y ninguno de ellos entre los tres palos, algo que celebraban desde la grada los hinchas del equipo africano, con cánticos repetidos y burlones de "¡Messi, Messi!".

"Sabemos que ya no es el mismo jugador que antes y que ahora es mayor (...) A su edad, ya no puede esforzarse como antes, pero le tengo un enorme respeto", admitió en zona mixta el centrocampista congoleño Ngal'ayel Mukau sobre Cristiano Ronaldo.

CR7 jugó todo el partido, pero nada más sonar el pitido final voló hacia el vestuario, saliendo de escena lo más rápido posible, algo por lo que incluso fue preguntado el seleccionador español de la Seleçao, Roberto Martínez.

"Es el primer partido del Mundial, no tenemos todavía hábitos construidos de qué hay que hacer. Aquí al final del partido hay obligaciones diferentes. Los jugadores no tienen entonces claro si deben quedarse en el campo o irse al vestuario. Es algo que iremos ajustando", defendió el técnico.

- "Lejos de estar acabado" -

En la zona mixta donde la mayoría de jugadores de Portugal abandonaron el lugar cariacontecidos por el empate inesperado del debut, Cristiano Ronaldo fue escueto y ante los medios portugueses declaró: "No faltó nada. El fútbol es esto. Portugal podía haber ganado, pero también podía haber perdido".

En su cuenta de Instagram envió poco después un mensaje de ánimo y motivación a sus 666 millones de seguidores: "No fue el arranque que queríamos, pero esto está lejos de estar acabado. Cabeza alta y a pensar en el próximo partido".

A la espera de ese siguiente duelo, ante Uzbekistán el martes, Cristiano Ronaldo era el jugador elegido a menudo por la prensa internacional en sus sitios de internet para hablar del resbalón portugués.

"Cristiano no merece esto", titulaba el español As, mientras el italiano La Gazzetta dello Sport dictaba sentencia: "Portugal decepciona, CR7 todavía más".

- Eclipse total -

El miércoles se completó la primera jornada de la fase de grupos del Mundial y no solo la exhibición de Messi ha hecho palidecer el debut de Cristiano en esta edición.

El noruego Erling Haaland (2 goles), el francés Kylian Mbappé (2 goles), el inglés Harry Kane (2 goles) o el brasileño Vinicius (1 gol), otros nombres propios llamados a brillar en la cita de Norteamérica, habían cumplido con las expectativas puestas en ellos en su puesta de largo mundialista.

Incluso el joven Lamine Yamal, suplente por precaución en el empate de España ante Cabo Verde (0-0), dio impulso a los suyos cuando entró en juego, aunque no marcara.

Alejado de las ligas más competitivas desde que se unió a golpe de petrodólar al Al Nassr saudita a finales de 2022, días después de que Messi levantara el trofeo mundial, Cristiano Ronaldo tiene ahora una doble misión en el próximo partido ante los uzbekos.

Primero, enderezar el rumbo del barco portugués y, en el plano personal, marcar para convertirse en el primero de la historia en anotar en seis Mundiales diferentes, algo en lo que sí puede superar a Messi, ya que el argentino se quedó a cero en Sudáfrica 2010 y no aspira a ese hito.