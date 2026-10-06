Cristiano Ronaldo se disculpa por su comportamiento y abre la puerta a su regreso con Portugal

Cristiano Ronaldo, que abandonó la concentración de Portugal en la víspera del partido de Liga de Naciones de la UEFA ante Dinamarca, pidió perdón este martes a sus compañeros y a los aficionados en un largo comunicado en el que afirma estar "disponible" para regresar con la selección lusa.

"Debo una disculpa a mis compañeros de Selección por haber abandonado la concentración", escribió el quíntuple Balón de Oro de 41 años. "Pido disculpas a los portugueses que estuvieron allí apoyándonos intensamente, pido disculpas a los aficionados", agregó.

"Si estoy bien físicamente, jugando en mi club, con goles, eso espero, después de cumplir la sanción que se me aplique, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta hoy, para competir y ganar con nuestra Selección", concluyó CR7.

Después de que el DT de la Seleçao, Jorge Jesus, dejara al delantero en el banquillo y sin minutos en el partido de la Nations League contra Noruega, antes del siguiente encuentro ante Dinamarca, la semana pasada, informó que Ronaldo no sería titular y el jugador abandonó la concentración.

En el texto, Ronaldo acusó al seleccionador de haber incumplido su palabra hasta en dos ocasiones.

El jugador explicó que Jorge Jesus le había presentado inicialmente un plan para el parón internacional que incluía ser titular en el primer y en el último partido en casa, pero no viajar para los encuentros de la Nations League en Noruega y Dinamarca.

La estrella del Al-Nassr rechazó esa propuesta, alegando que sería un mal ejemplo que el capitán se quedara en Portugal mientras sus compañeros viajaban.

Antes del partido contra Noruega, Ronaldo contó que Jesus le preguntó de forma inesperada si estaba en condiciones de jugar 30 minutos. Él aceptó y calentó desde el descanso, pero no llegó a entrar al terreno de juego. "El seleccionador no cumplió su palabra conmigo", dijo Ronaldo, jugador con más internacionalidades y máximo goleador histórico de Portugal.

El exdelantero del Real Madrid afirmó que habló después con Jesus y acordó con él que el técnico se disculparía en una rueda de prensa previa al partido contra Dinamarca.

Sin embargo, Ronaldo señaló que la posterior rueda de prensa de Jesus fue completamente distinta a lo que habían acordado en su conversación.

"Nunca, en ningún momento, me he entrometido en ninguna decisión técnica o táctica de ningún entrenador o seleccionador en casi 25 años de carrera. Acepto mejor o peor lo que me proponen hacer. Respeto la decisión y, cuando no cumplen su palabra, siento que mi lugar no está allí", explicó Ronaldo.

Portugal ganó sus cuatro partidos de la Nations League y se clasificó para los cuartos de final con dos fechas de antelación.