Cristiano, Lamine... No hay tiempo de lamentaciones en el Mundial

Acabada la ronda de partidos de la primera fase del Mundial, sin duda las grandes decepciones han sido España y Portugal, que además de jugar mal no pasaron del empate antes dos equipos en teoría inferiores como Cabo Verde y RD Congo.

Pero los dos vecinos ibéricos, ganadores de los últimos títulos en Europa (la Eurocopa para la Roja en 2024 y la Liga de Naciones para los lusos un año después), no tienen tiempo para lamentaciones, ya que este jueves comienza la segunda fecha, en la que ya se podrían empezar a conocer los primeros clasificados para los cruces.

La decepción de unos y otros se vio en sus dos máximas figuras. El joven Lamine Yamal (18 años) , llamado a ocupar el trono del fútbol en poco tiempo, apenas jugó 25 minutos con España, recién recuperado de una lesión muscular que aconsejaba no forzar.

A la Roja, además, le queda el dudoso honor de haber firmado el único empate sin goles que se ha producido en los primeros 24 partidos de la competición (de un total de 104) que han sido en su mayoría muy entretenidos y con una media ligeramente superior a los tres goles por encuentro.

- Las otras estrellas sacan músculo -

Por su parte, el veterano Ronaldo, que a sus 41 años está en el ocaso de su carrera, jugó todo el partido contra la República Democrática del Congo, pero apenas aportó al ataque de la Seleçao, al punto que algunos ya cuestionan su titularidad.

Las mayores críticas llegaron del Reino Unido. El exdelantero Chris Sutton, ahora comentarista de BBC Radio, aseguró que el seleccionador Roberto Martínez "tiene miedo de sacarlo" del equipo y que "no es el que manda" en la Seleçao.

La RD Congo admitió que no prepararon nada concreto para detener a Ronaldo.

Con un "enorme respeto", el centrocampista Ngal'ayel Mukau aseguró que "ya no es el mismo jugador que antes y que ahora es mayor (...) A su edad, ya no puede esforzarse como antes, pero le tengo un enorme respeto".

Quizás a Ronaldo le pesó el hecho de que fuera la última de las grandes superestrellas en entrar en liza y que todas ellas (salvo Yamal por la lesión) ya han dejado su huella en este Mundial, empezando por Lionel Messi, su archirrival durante las dos últimas décadas.

El argentino marcó el martes los tres goles de la Albiceleste en el triunfo frente a Argelia, igualando además el récord de máximo goleador de la historia del torneo que tenía hasta ese momento el alemán Miroslav Klose, con 16 realizaciones.

Otros, como el francés Kylian Mbappé, el noruego Erling Haaland y el inglés Harry Kane contribuyeron con dos goles cada uno a las victorias de sus equipos.

Incluso Vinicius marcó, aunque Brasil no pudiera derrotar a Marruecos, vigente campeona africana y semifinalista en Catar 2022.

- "Desafortunado" incidente con dron -

Tras los primeros fuegos de artificio, las selecciones participantes sacarán a partir de este jueves la calculadora para saber qué necesitan para meterse en los dieciseisavos de final.

La versión ampliada a 48 equipos y el añadido de una ronda de cruces más significa que, además de los dos primeros de cada grupo, se meterán en las eliminatorias los ocho mejores terceros de los doce grupos.

Esto significa que el ganador del México-Corea del Sur de este jueves en Guadalajara se clasificará directamente para la siguiente fase, aunque para definir las posiciones habrá que esperar a la última jornada.

La previa de ese partido estuvo rodeada de intriga, luego de que el martes se avistara un dron misterioso sobre el campo de entrenamiento de Corea del Sur.

Dos hombres, sospechosos de ser los operadores del dron, recuperaron el aparato estrellado y huyeron del lugar en un incidente que el seleccionador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, calificó de "desafortunado".

El Grupo A se completará con el República Checa-Sudáfrica, y también se disputarán los dos partidos de la llave B: Canadá-Catar y Suiza-Bosnia.

Los cuatro equipos de este grupo están empatados a todo.