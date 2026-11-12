Deportes

Copa Centroamericana de Esports elevará el nivel del ‘gaming’ regional

Copa Centroamericana de Esports elevará el nivel del ‘gaming’ regional
Cortesía | Videojugador panameño en una competición virtual de fútbol.
Redacción Web
12 de noviembre de 2026

La primera Copa Centroamericana de Esports, organizada por la Unión Centroamericana de Esports (UNCAES), se celebrará este 14 y 15 de noviembre, de manera virtual, con 16 ‘gamers’ de cuatro países de la región (4 participantes de cada nación): Panamá, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Serán cuatro categorías de videojuegos en competencia: EA Sports FC 27, eFootball, Street Fighter 6 y Gran Turismo 7. Para el día 14 será el turno de Street Fighter 6 (4:00 p.m., hora en Panamá) y EA Sports FC 27 (6:00 p.m.). mientras que eFootball (2:00 p.m.) y Gran Turismo 7 (5:00 p.m.), se jugarán el domingo 15. La cita se transmitirá a través del canal de YouTube de la UNCAES.

Para Alexandra Rangel, vicepresidenta de la Asociación Panameña de Esports (FEPAES) y presidenta de UNCAES, la iniciativa busca elevar el ‘gaming’ regional y ofrecer más opciones de competencia para los atletas videojugadores de los países miembros de la UNCAES.

”Con esta copa centroamericana queríamos darle continuidad a los pasados Juegos Centroamericanos [Guatemala 2025] que tuvieron como subsede Esports a Panamá, que justamente se celebraron en la casa de la FEPAES, en TRIEX [Atrio Mall, Ciudad de Panamá]”, aseguró Rangel.

Instagram

”Al querer darle continuidad a ese gran evento y a esos grandes atletas, que clasificaron y que por todos sus esfuerzos lograron medallas en toda Centroamérica, a partir de allí hicimos alianzas, los diferentes presidentes y vicepresidentes de las distintas asociaciones Esports y fundamos la Unión Centroamericana de Esports y creamos entonces esta Copa Centroamericana como evento lanzamiento. En donde hemos considerado la mayoría de las categorías de juego que se jugaron en los Centroamericanos en el año pasado”, añadió.

La dirigente y abogada resaltó que esta copa está organizada por “expertos en la materia, de distintos países. Que sabemos que necesitan nuestros atletas y se amplifica lo que se busca, que es realmente el talento y continuar teniendo actividad competitiva a nivel internacional. Porque eso es lo que normalmente pasa, que no hay esa constancia. Y creando esto, entonces logramos esa constancia”.

Tags:
Panamá
|
eSports
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR