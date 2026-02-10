Convocatoria para enderezar el rumbo

La ‘Era Nelson Colón’ en la Selección Nacional mayor masculina de Baloncesto de Panamá entró a la fase de escogencia de jugadores para la segunda ventana del Clasificatorio de las Américas al Mundial FIBA 2027, en Catar.

La Federación Panameña de Baloncesto anunció ayer los 24 nombres de la preselección del quinteto panameño, varios del básquet local y de ligas del extranjero, en el que destacan conocidos como: Trevor Gaskins, CJ Rodríguez o Iverson Molinar.

Colón asumió oficialmente el cargo de director técnico de la ‘Roja sin mangas’ a finales de enero pasado y su primer objetivo será levantar al equipo tras dos derrotas durante la primera ventana del clasificatorio, las dos ante el conjunto de Uruguay.

El reto será plantarle cara como visitante a Cuba, el 27 de febrero, en La Habana, y luego, el 2 de marzo, a Argentina, en Buenos Aires. Panamá está en el fondo del grupo D de esta eliminatoria, con 2 unidades, al igual que Cuba, mientras Argentina y Uruguay tienen 4 puntos.