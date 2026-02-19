Con un explosivo adiós, Cerúndolo golpea al Rio Open

El retiro del argentino Francisco Cerúndolo golpeó duro al Rio Open: el torneo, falto cada vez más de estrellas, perdió a su principal cabeza de serie, que se fue con serios cuestionamientos contra la organización.

Cerúndolo, el tenista en el cuadro con mejor ubicación en el ranking mundial de la ATP (19º), abandonó el miércoles en los octavos de final por molestias en la cadera, cuando perdía por 6-2 y 3-1 frente a su compatriota Thiago Agustín Tirante (92º).

Ganador por primera vez del torneo de Buenos Aires la semana pasada, la mejor raqueta de Latinoamérica dijo a la prensa que había pedido reprogramar para el jueves su juego con Tirante.

"No me dieron ni un chance. Ya me imagino a quién priorizan", protestó el jugador, de 27 años, en referencia velada al ídolo local, el brasileño João Fonseca (38º).

El martes, Cerúndolo había vencido a otro rival argentino, Mariano Navone, por 6-3 y 6-4.

"Hay muchos partidos, mucho desgaste, y te puede jugar una mala pasada el físico", declaró.

"No me esperaba jugar ayer y que me agenden hoy de nuevo. Se agotó un poco el tanque, tuve una sobrecarga en la cintura. Era un dolor que traía. Se agravó en el primer set y después me imposibilitaba mucho rotar y correr hacia los lados", añadió.

Los responsables del Rio Open, el principal certamen sudamericano (categoría ATP 500), negaron haber recibido un pedido para mover el juego.

"Todas las decisiones se toman de acuerdo con los protocolos y las directrices de la ATP, con total transparencia", aseguró el jueves la organización en un comunicado.

"Nuestro compromiso es siempre equilibrar las necesidades de los jugadores, el público y la transmisión de TV nacional e internacional", siguió.

- Sobrevivencia -

El controvertido adiós de Cerúndolo pone sobre la mesa el cargado calendario de la gira sudamericana en tierra batida, con los torneos de Buenos Aires, Rio de Janeiro y Santiago jugándose consecutivamente sin descanso.

Todo cuando estas citas tienen una amenaza común: el anuncio de que Arabia Saudita organizará un Masters 1000 en febrero a partir de 2028.

Los petrodólares saudíes pueden alejar aún más a las figuras.

Fundado en 2014, el primer ganador del Rio Open fue el mítico Rafa Nadal y le siguió en el palmarés el también español David Ferrer.

Un atractivo en el arranque fue la adaptación a las condiciones climáticas de cara a los Juegos Olímpicos de Rio 2014, pero el evento siguió atrayendo a jugadores como Carlos Alcaraz o el británico Cameron Norrie.

El panorama ha cambiado.

Antes de comenzar esta edición, el Rio Open perdió por lesión al único top 10 que tenía confirmado, el italiano Lorenzo Musetti, así como a los franceses Gaël Monfils y Alexandre Muller, finalista en 2025 ante el campeón argentino Sebastián Báez.