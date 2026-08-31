Con look inspirado en Iverson, Osaka supera el estreno en el US Open

La tenista japonesa Naomi Osaka volvió a impactar la noche del lunes en su debut en el Abierto de Estados Unidos con una equipación de homenaje a la antigua estrella de la NBA Allen Iverson.

Osaka, ganadora del Grand Slam de Nueva York en 2018 y 2020, derrotó en la primera ronda a la rusa Anastasia Zakharova por 7-6 (8/6) y 7-6 (7/3) en un partido que concluyó pasada la medianoche.

La ex número uno mundial pasó por apuros frente a Zakharova, ocupante del lugar 101 de la WTA, que tuvo la ocasión de servir para ganar el primer set y luego llegó a dominar el tiebreak por 4-3.

Osaka resolvió el enredo después de dos horas y dos tiebreaks con un discreto tenis que no estuvo a la altura de los reflectores que se ganó en su entrada a la pista.

La japonesa, de 28 años, cumplió con su condición de ícono de la moda en el tenis.

Si en el pasado Wimbledon se presentó con un vestido inspirado en un kimono, esta vez salió del túnel con un llamativo traje largo encapuchado de colores claros.

Tras el sorteo de pista se desprendió de parte del atuendo para lucir una equipación oscura de aires basquetbolísticos, que incluía una codera y una cinta en la frente como las que usaba Iverson.

"Siempre estoy nerviosa en el debut aquí porque quiero hacerlo bien y quiero seguir mostrándoles más conjuntos", dijo tras la victoria Osaka, también con trenzas inspiradas en la ex estrella de los Philadelphia 76ers, cuatro veces máximo anotador de la NBA.

"Este es un tributo a Iverson. Él me gusta mucho", explicó. "Me encanta expresarme a través de la ropa. No me gusta tanto hablar".

Osaka ya había comparecido en la conferencia de prensa del sábado con una camiseta con la imagen de Iverson, a quien se le atribuye haber ayudado a llevar el estilo callejero a la NBA.

"Para mí es un pionero. También es alguien a quien admiro mucho, porque, en cierto modo, ha aportado mucho al mundo de la moda, ya sea a propósito o no, pero ha cambiado la forma de vestir de los jugadores de la NBA", recordó Osaka, que dijo no haberse comunicado con el exjugador.

"De momento no, pero espero que vea esto", respondió con una sonrisa.

"¡Wow, qué honor! Soy un GRAN FAN y estoy deseando conocerte", le respondió Iverson nada más comenzar el partido en su cuenta de Instagram.