Con lo justo, Palmeiras gana 1-0 a Liga y mantiene pleno de Brasil en Libertadores

El Palmeiras logró en su casa un ajustado triunfo 1-0 ante Liga de Quito este miércoles y dejó abierta una llave que se definirá en una semana a 2.850 metros de altitud, en unos cuartos de final de la Copa Libertadores que comenzaron el martes con triunfo del Fluminense.

El argentino Agustín Giay marcó en el minuto 26 el único gol del partido en Sao Paulo.

El equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira fue incapaz de aumentar la ventaja y dejó a Liga de Quito con la moral en alto para la revancha.

El arquero albo, Gonzalo Valle, fue la gran figura del visitante.

El duelo reedita la semifinal de la Libertadores de 2025. Un año atrás, el Verdão perdió 3-0, aunque después pudo remontar con una goleada 4-0 en Sao Paulo.

El ganador de esta serie jugará en semifinales con el triunfador de Fluminense-Platense.

- Estudiantes vs Corinthians, duelo de campeones -

En La Plata, Estudiantes recibía a Corinthians este miércoles (00H30 GMT del jueves), en el inicio de una serie entre colosos del continente.

El entrenador del Pincha, el uruguayo Alexander Medina, reconoció la enorme hegemonía de los brasileños en el torneo pero avisó que su equipo tiene personalidad y cuatro coronas de Libertadores.

"Tenemos lo nuestro", para dar pelea, advirtió el Cacique Medina.

Corinthians, campeón de la Libertadores en 2012, también tienen motivos para entusiasmarse. Contará con el neerlandés Memphis Depay, que regresó tras semanas de incertidumbre sobre su continuidad.

- Platense al borde del nocaut -

Fluminense venció el martes en Rio de Janeiro por 2-0 a Platense y llegará a la revancha en Buenos Aires con el ánimo por las nubes.

Hulk fue el hombre clave del campeón de la Libertadores de 2023. El delantero de 40 años asistió a Nonato, autor del 1-0 en el minuto 21 y anotó el segundo gol diez minutos después.

El veterano atacante festejó su primer tanto con la camiseta del Flu en Libertadores. Con el Atlético Mineiro sumó 16 goles en Libertadores, pero se quedó a las puertas de levantar el título.

"Él vino para hacer esto: ayudarnos en el momento de la definición", dijo el técnico del Flu, Marcão.

Platense, debutante sorpresa de la Libertadores, comprometió su futuro copero pero sigue sin perder la esperanza.

- Flamengo ante el Matagigantes -

El vigente campeón, Flamengo, visitará el jueves a Independiente del Valle en Quito, a 2.850 metros sobre el nivel del mar.

Del Valle tiene claro que el Fla, plagado de estrellas, merece máxima atención. El entrenador de los ecuatorianos, el uruguayo Joaquín Papa, reconoce la dimensión del desafío y califica a la serie como "durísima".

Finalista de la Libertadores en 2016, Del Valle enfrentará a un Flamengo que se reforzó con el ecuatoriano Anthony Valencia y el habilidoso delantero argentino Joaquín Freitas, de 19 años y procedente de River Plate.

El Flamengo, que ostenta la plantilla más estelar del continente, llega en alza gracias a una seguidilla de buenos resultados que le permitieron robarle la punta del Brasileirão al Palmeiras.

Con Pedro y Samuel Lino, convocados por Carlo Ancelotti para disputar con Brasil amistosos ante Australia e India, el Fla intentará imponer su ataque y seguir en carrera rumbo a su quinto título en el máximo torneo continental de clubes.