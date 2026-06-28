Con la estrella Depay apagándose, Brian Brobbey brilla con Países Bajos

Con la estrella de Memphis Depay declinando, Países Bajos ha encontrado en Brian Bobbey a un inesperado goleador con el que suspirar por ganar el primer Mundial, aunque el largo camino a la final del 19 de junio comienza este lunes en Monterrey frente a Marruecos.

Pese a estar en uno de los grupos más equilibrados de la primera fase (junto a Japón, Suecia y Túnez), los Oranje (tres veces finalistas, en 1974, 1978 y 2010), han destacado por su apuesta defensiva y su poder ofensivo.

Dos goles contra Japón (2-2), cinco a Suecia (5-1) y tres a Túnez (3-1). Diez goles en total para convertirse, junto a Alemania y Francia como el mejor ataque del campeonato.

Y todo ello sin que haya marcado el máximo goleador de la historia de la selección, Memphis Depay, el jugador de Corinthians que apenas ha jugado por arrastrar problemas físicos, sin olvidar que a sus 32 años parece que ya pasó el mejor momento de su carrera.

Pero Ronald Koeman ha encontrado en el hasta ahora casi desconocido Brobbey el jugador que le puede aportar goles.

El atacante del Sunderland inglés no fue titular en el primer partido contra Japón, pero anotó un doblete frente a Suecia en su estreno en la titularidad y reincidió contra Túnez con otro tanto.

Brobbey tiene más de delantero tanque inglés que del tradicional 9 neerlandés: no tiene ni el genio de Cruyff o Bergkamp, ni la clase de Van Basten o Kluivert, ni siquiera ha demostrado por ahora ser tan letal como Van Nistelrooy o Van Persie.

Pero es una fuerza de la naturaleza, con un físico poderoso que le permite ser muy útil para jugar de espaldas a portería o superar a los defensas a puro esfuerzo.

Con el Sunderland marcó 8 goles en la última temporada, contribuyendo a la clasificación del modesto equipo del norte de Inglaterra para disputar la próxima Europa League (7º).

El club de la Premier League pagó el verano pasado 20 millones de euros al Ajax, club en el que se formó el jugador de 24 años y que sólo abandonó durante unos meses que jugó, sin demasiado éxito, en el Leipzig en 2021, por lo que regresó a Ámsterdam en el mercado invernal siguiente.

- Raíces ghanesas y familia futbolera -

Brobbey tiene raíces ghanesas y de hecho su hermano Derrick Luckassen está disputando el Mundial de Norteamérica con la selección africana y el sábado fue el autor del gol en la derrota 2-1 contra Croacia.

Tiene otro hermano, Kevin Brobbey, ocho años mayor y también futbolista, con una dilatada carrera en Rumanía y que llegó a jugar en categorías inferiores de la Oranje, sin llegar nunca a debutar con la selección mayor.

El hermano pequeño sí está viviendo ese sueño e incluso es protagonista en el Mundial.

Como acompañante de los hasta ahora intocables Cody Gakpo y Donyel Malen, Brobbey se ha hecho un hueco en la delantera y la afición neerlandesa confía en su instinto goleador para mejorar el papel de Catar 2022 (eliminación en los penales en cuartos ante la Argentina de Messi) y, por qué no, ganar al fin el deseado título.

Brobbey, mientras tanto, sigue subiendo su caché a base de goles y su futuro podría estar en algún grande de la Premier si sigue brillando en Norteamérica.