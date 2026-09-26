Con Doncic y Totti, dos clubes de básquet de Roma sueñan con la NBA Europa

El BC Roma, un club que tiene entre sus propietarios a la estrella eslovena de los Lakers Luka Doncic, o el Maxima Roma, asesorado por el exfutbolista Francesco Totti: dos clubes de la capital italiana sueñan con el objetivo de estar en la todavía misteriosa NBA Europa.

Emulando de alguna forma la leyenda fundacional de la ciudad con Rómulo y Remo, estas dos formaciones hacen que la Ciudad Eterna tenga ahora, de repente, dos representantes y rivales en la Serie A, el campeonato italiano de básquet, que comienza este fin de semana.

Por un lado está el BC Roma, propiedad del exmánager general de Dallas Mavericks Donnie Nelson y de la figura de la NBA Luka Doncic, que han comprado el club de Cremona (norte de Italia) y lo han trasladado a la capital.

En el otro está el Maxima Roma, nueva denominación del club de Brescia, que en junio también dejó su ciudad para mudarse a Roma, de la mano de su propietario Paul Matiasic, un abogado estadounidense.

El motivo de este atractivo repentino de Roma para los capitales estadounidenses tiene tres letras: NBA, la poderosa y riquísima liga norteamericana, que tiene el plan de instalarse también en Europa a partir de 2027.

- "Lo más alto posible" -

La NBA apunta a doce ciudades europeas para este nuevo proyecto, siguiendo el modelo de su torneo norteamericano, con franquicias y una liga cerrada: París, Lyon, Londres, Mánchester, Berlín, Múnich, Madrid, Barcelona, Atenas, Estambul y Roma, la única representante italiana de esa lista.

Los dirigentes de los dos clubes romanos evitan cautelosamente hablar de la NBA Europa.

"Queremos llevar el nivel a lo más alto posible en Roma, nuestro proyecto no está concebido para ningún campeonato en concreto", insistió a la AFP Paul Matiasic.

"Nuestra esperanza es hacer el mejor básquet posible en Roma, ya sea en la liga, la NBA o en otra parte", confirmó por su parte su homólogo del BC Roma, Donnie Nelson.

Para poder aspirar al maná financiero prometido por NBA Europa, estos dos clubes han tenido que correr para adelantarse a grandes nombres del fútbol europeo, que se habían visto atraídos por esa promesa de grandes ingresos mediante el básquet.

- Primer derbi desde 1978 -

El BC Roma ha optado por un joven entrenador italiano, Alessandro Magro, pero le ha acompañado el ilustre Sergio Scariolo, que llevó a España al título mundial de 2019 y a cuatro oros europeos, en el rol de asesor estratégico.

Para colaborar con Scariolo se añadieron al proyecto dos nombres con peso en la NBA, la leyenda Chris Mullin y Bryan Colangelo.

En la cancha, el BC Roma presenta un equipo articulado alrededor del internacional italiano Nicco Mannion, arrebatado al vigente campeón Olimpia Milán, y de jugadores estadounidenses con más o menos experiencia en la NBA.

El Maxima Roma ha convencido por su parte al base estadounidense Aaron Holiday, que tiene 448 partidos en la NBA en su cuenta particular.

Su propietario, Paul Matiasic, logró un gran golpe mediático al fichar a la leyenda del fútbol y héroe local Francesco Totti, designado como asesor especial a pesar de que admite que hasta ahora no seguía de cerca la actualidad del básquet.

"Entiende Roma mejor que ninguno de nosotros", justifica Matiasic sobre ese nombramiento sorprendente.

Estos dos clubes romanos disputarán este año la Eurocup, la segunda competición continental de clubes, un escalón por debajo de la Euroliga.

El BC Roma tendrá como pabellón el PalaTiziano, una sala para 3.500 espectadores, cerca del centro de la ciudad.

El Maxima Roma ha apostado por el PalaEUR, un recinto construido para los Juegos Olímpicos de Roma 1960, más lejos del centro pero que puede recibir a 11.000 espectadores.

"Llenar el pabellón era complicado para el Virtus (el último club romano en la élite, que cayó en bancarrota en 2020)", recuerda Fabrizio Fabbri.

Este periodista especializado en básquet celebra que el 11 de octubre podrá darse en la élite un derbi de la capital italiana, algo que no ocurre en ese deporte desde 1978.

Si en el fútbol la rivalidad AS Roma-Lazio hace saltar chispas, ¿hasta dónde puede llegar este nuevo duelo fratricida bajo las canastas?