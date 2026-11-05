Colapinto destaca el progreso de Alpine y apuesta por un salto mayor la próxima temporada

El piloto argentino Franco Colapinto realizó este jueves un balance positivo de su temporada 2026 en la Fórmula 1 y destacó el crecimiento de Alpine respecto al año anterior, aunque reconoció que la escudería aún tiene aspectos importantes por mejorar.

"El equipo, con respecto al año pasado, dio un salto muy grande, así que estoy contento con el balance hasta ahora", afirmó Colapinto en una rueda de prensa en Sao Paulo, en la antesala del Gran Premio de Brasil.

El argentino, de 23 años, resaltó la evolución del monoplaza a lo largo de la temporada y señaló que el equipo tiene identificados los principales problemas que debe resolver de cara a 2027.

"Eso es positivo", afirmó, aunque advirtió que será necesario esperar para conocer también la evolución de sus rivales.

"Es una carrera de ingenieros, hay que ver cuánto mejora cada equipo", explicó Colapinto.

En el plano individual, reconoció que su principal desafío sigue siendo alcanzar una mayor regularidad, especialmente cuando el comportamiento del monoplaza se aleja de sus preferencias de conducción.

"La velocidad siempre está, pero a veces lo que falta es consistencia, poder repetir los fines de semana y estar cómodo. Cuando el auto va bien es muy fácil, pero cuando se complica una sesión nos cuesta encontrar la razón", dijo.

Colapinto destacó, no obstante, que ha conseguido mejorar en ese aspecto y que se siente más competitivo en las últimas carreras.

También subrayó la importancia del trabajo con los ingenieros, especialmente entre las sesiones de viernes y sábado, cuando el análisis de los datos permite identificar problemas y encontrar soluciones para mejorar el rendimiento.

El argentino también se refirió a la creciente complejidad de los monoplazas bajo la actual reglamentación técnica y consideró que la Fórmula 1 debería avanzar hacia motores y sistemas más sencillos.

"Creo que se volvió muy tecnológica y también muy difícil de entender", afirmó. Consultado sobre qué cambios introduciría en la categoría, sugirió "algo que sea más simple, más fácil y más consistente".

Además, se mostró partidario del regreso de los motores V8, al considerar que ofrecen una solución sencilla y permiten recuperar parte del sonido característico de la competición.

- "Agradecido" -

Sobre el Gran Premio de Brasil, Colapinto destacó el ambiente que habitualmente encuentra en Interlagos y el esfuerzo de los aficionados argentinos que viajan para acompañarlo: "conozco el esfuerzo que hacen los aficionados para venir y apoyarme. Siempre estoy muy agradecido".

"Es uno de los circuitos que más espero desde que comienza el año", añadió el piloto de Alpine, quien confía en ofrecer un buen resultado a los seguidores que acudirán al trazado brasileño.

Colapinto también destacó el crecimiento de la afición latinoamericana a la Fórmula 1 y la presencia de cuatro pilotos de la región en la parrilla actual, una circunstancia que considera importante para acercar el deporte a las nuevas generaciones.

"Es un deporte muy complicado para nosotros, que requiere mucho esfuerzo para llegar y en el que tenemos oportunidades muy escasas para cumplir nuestros sueños y alcanzar nuestros objetivos", afirmó.

El argentino destacó especialmente la unión entre los pilotos latinoamericanos y consideró que su presencia puede contribuir a abrir nuevas oportunidades para los jóvenes de la región.

"Chile, Argentina, México y Brasil estamos empujando en la misma dirección. Es algo lindo y un orgullo enorme", sostuvo.