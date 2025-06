Coco Gauff: "No fue una final bonita pero el trabajo está hecho"

Su victoria en la final de Roland Garros contra la número 1 mundial Aryna Sabalenka no fue "bonita", pero "el trabajo está hecho", señaló la estadounidense Coco Gauff este sábado tras su título en la arcilla parisina.

La jugadora de 21 años ganó 6-7 (5/7), 6-2 y 6-4 en su segundo punto de partido, tras la 70ª falta directa de la bielorrusa.

Tres años después de haber sido barrida en dos sets por Iga Swiatek en su primera final en París, la número 2 mundial reconoció haber atravesado en aquel momento "un período difícil", preguntándose si algún día sería "capaz de superar" ese episodio.

Pregunta: ¿Cómo ha sido ganar el primer título en Roland Garros?

Respuesta: "Fue súperdifícil. Cuando entré a la cancha y sentí el viento -el calentamiento fue bajo el techo retráctil- pensé: 'esto va a ser un día muy, muy complicado'. Y sabía que dependería únicamente de lo mental. Todo se decidió en los últimos puntos. No fue bonito, pero el trabajo fue hecho, y eso es todo lo que importa".

P: Dijo haber pasado por momentos difíciles tras su derrota en la final de Roland Garros en 2022. ¿Puede explicar qué pensamientos surgieron mientras sostenía el trofeo hoy?

R: "Solo recordé esa ceremonia, cuando Iga ganó. Me acuerdo de haber tratado de prestar atención a cada detalle diciendo que yo también quería vivir eso algún día. Cuando tocaron el himno polaco, recuerdo claramente haberla mirado, muy emocionada. Y pensé: 'Wow, es un momento tan increíble'. Así que, cuando tocaron el himno estadounidense hoy, pensé en eso. Lloré antes de aquel partido, estaba tan nerviosa, literalmente incapaz de respirar. Así que me decía: 'si no puedo manejar esto ahora, ¿cómo voy a poder manejarlo de nuevo?' Y luego llegó el Abierto de Estados Unidos (título en 2023) lo que cambió mi forma de afrontar estos partidos. Y hoy, realmente me sentí lista. Me dije: 'voy a darlo todo. No importa lo que pase, puedo estar orgullosa de mí misma'".

P: ¿Qué sintió después de perder el primer set en el 'tie-break'?

R: "Primero, decepción, sobre todo porque tuve muchas oportunidades en ese 'tie-break'. Ella jugó bien los puntos importantes en ese set, pero intenté ser más agresiva en el segundo y funcionó. En el tercero, sabía que elevaría su nivel de juego, lo cual hizo desde el primer juego. Así que pensé: 'tengo que intentar adaptarme y simplemente correr'. Es tan difícil superarla... Así que hice lo mejor que pude para ponerla a la defensiva. Pero con el viento, sentí que también era más importante intentar devolver tantas pelotas como fuera posible a la cancha, solo porque es difícil golpear la pelota en una buena posición ya que la trayectoria cambiaba mucho. Algunos golpes con los que normalmente me sentía realmente cómoda hoy fueron horribles".