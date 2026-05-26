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Coco Gauff inicia con éxito su defensa del título en Roland Garros

Coco Gauff inicia con éxito su defensa del título en Roland Garros
La tenista estadounidense Coco Gauff golpea una bola durante el partido contra su compatriota Taylor Townsend en el torneo de Roland Garros, el 26 de mayo de 2026 en París US Coco Gauff plays a forehand return to US Taylor Townsend during their women's singles match on day 3 of the French Open tennis tournament on Court Philippe-Chatrier at the Roland-Garros Complex in Paris on May 26, 2026. Anne-Christine Poujoulat
AFP
26 de mayo de 2026

La estadounidense Coco Gauff, número 4 del mundo y vigente campeona de Roland Garros, inició este martes su andadura en el torneo parisino con una cómoda victoria ante su compatriota Taylor Townsend (75ª) en dos sets, por 6-4 y 6-0.

Finalista en el WTA 1000 de Roma, derrotada por la ucraniana Elina Svitolina (7ª) hace poco más de una semana, la tenista estadounidense de 22 años comenzó su partido con algunos nervios, lo que le costó ceder un break de entrada.

Pero tras igualar la primera manga a tres juegos, Gauff puso el turbo y arrolló a Townsend, a la que sólo le dejó hacer un juego en el resto del partido, precisamente al servicio de su rival cuando podía haber ganado antes el parcial.

En segunda ronda, Gauff, que el año pasado batió en la final del Grand Slam de tierra a la bielorrusa Aryna Sabalenka, jugará contra la egipcia Mayar Sherif (129ª).

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