Coco Gauff debuta con ilusionante victoria en el US Open

Coco Gauff, la gran esperanza estadounidense para conquistar el US Open, solventó su debut la noche del martes con un autoritario triunfo ante la turca Zeynep Sonmez.

Gauff, número cuatro mundial, se impuso a Sonmez (53) por 6-3 y 6-4 en una pista central de Nueva York que la idolatra desde que ganara el título en 2023.

La estadounidense, con la confianza al máximo tras una gran gira de pista dura, asegura no sentir esta vez la presión de las expectativas a su alrededor.

"Hoy no estaba nerviosa, lo cual es un shock", dijo sonriente la ganadora del WTA 1000 de Cincinnati en agosto.

Ante Sonmez, que solo ha superado una vez la primera ronda de Nueva York, Gauff exhibió sus mejoras en el servicio y se mostró paciente en los largos intercambios hasta inducir los errores de su rival.

Como muestra de su actual solidez mental, la figura local salvó tres bolas de quiebre en el sexto juego del segundo set, y después asestó el break definitivo.

"Simplemente intenté no entrar en pánico y logré mantener la calma", se felicitó.

En segunda ronda se medirá a la española Paula Badosa o la australiana Daria Kasatkina, cuyo cruce era uno de los muchos interrumpidos por la lluvia.

Gauff, de 22 años, se encuentra además en el grupo de jugadoras que puede desbancar del número uno mundial a Aryna Sabalenka.

En su caso necesita alzar el trofeo y que la kazaja Elena Rybakina quede eliminada antes de semifinales.