Coco Gauff cae a manos de Bencic en los octavos de Indian Wells

En una de las sorpresas de la semana, la figura local Coco Gauff fue eliminada el miércoles por la suiza Belinda Bencic en los octavos de final del WTA 1000 de Indian Wells (California).

Bencic, que está de regreso tras convertirse en madre el año pasado, remontó un set en contra ante la número tres mundial para imponerse por 3-6, 6-3 y 6-4.

Gauff, que el jueves cumplirá 21 años, pasó anteriormente por dificultades para solventar sus dos cruces en el desierto californiano, donde aún no ha llegado a una final frente a su público.

La ganadora del Abierto de Estados Unidos de 2023 tuvo otra floja actuación al servicio, con ocho doble faltas, lo que facilitó que Bencic fuera ganando confianza a lo largo del partido.

La suiza, que compite este año por invitación, acabó tumbando a su mayor víctima desde su exitoso regreso en octubre a la competición tras dar a luz a su primera hija.

Este año ha ganado 17 de sus 21 partidos e incluso ganó el torneo WTA 500 de Abu Dabi, siendo la primera madre en lograr un título desde Elina Svitolina en mayo de 2023.

"Durante el partido me decía que no importa si no gano este partido, ya gané uno en la vida, tengo una familia hermosa", declaró Bencic. "Todavía quiero ganar en tenis pero mis prioridades han cambiado".

La siguiente rival de Bencic, campeona olímpica en los Juegos de Tokio-2020, salía del cruce entre la estadounidense Madison Keys, ganadora del pasado Abierto de Australia, y la croata Donna Vekic.