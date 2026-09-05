Coco Gauff aterriza en octavos del US Open por quinto año seguido

La estrella estadounidense Coco Gauff se deshizo este sábado de Cristina Bucsa, su segunda víctima española seguida, y sigue sin fallar a su cita de los octavos de final del US Open desde 2021.

Gauff, número cuatro del ranking mundial, derrotó a Bucsa (40º) por 6-3 y 6-4 en una hora y media de juego en la pista central de Nueva York.

La española tuvo un inicio esperanzador en su intento de repetir presencia en octavos de Flushing Meadows, su mejor resultado en un Grand Slam.

Mientras el servicio de Gauff entraba en calor, la española asestó el primer break del partido y se avanzó 3-1.

La estadounidense, toda una veterana del circuito con sólo 22 años, tuvo paciencia para encontrar el momento de devolverle el break y embolsarse el primer set.

En el segundo parcial su juego fue a más empujada por el público de la mayor pista de tenis del mundo, que la idolatra desde su título de 2023.

"Estoy contenta con cómo luché incluso cuando no estaba jugando mi mejor tenis", dijo Gauff antes de alabar a su rival. "Es una jugadora complicada, es difícil encontrar ritmo".

En la anterior ronda, la figura local ya había eliminado a otra jugadora española, Paula Badosa.

La promesa estadounidense Iva Jovic o la filipina Alex Eala serán la oponente de Gauff en octavos, ronda en la que fue eliminada las dos pasadas ediciones.

"El año pasado me puse tanta presión a mí misma para hacerlo bien.. Este año estoy un poco más relajada", dijo Gauff, que llegó lanzada al torneo tras conquistar dos semanas atrás el WTA 1000 de Cincinnati.