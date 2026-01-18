Coclé, Darién y Panamá Oeste brillan en la jornada sabatina del Béisbol Juvenil

La jornada del sábado 17 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil estuvo marcada por victorias contundentes, buenos duelos de pitcheo y partidos que se definieron en episodios extras, dejando emociones en distintos estadios del país.

En el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce, Coclé hizo arder la “Leña Roja” al imponerse 12-2 a Herrera por abultamiento de carreras en siete episodios. Dereck Gómez fue la figura desde el montículo al lanzar juego completo, permitiendo apenas dos imparables y dos carreras, con seis ponches y sin boletos. A la ofensiva destacaron Aníbal Sánchez, de 2-2 con dos anotadas y tres empujadas; Lucas López, de 3-2 con dos remolcadas, y Omar Ramos, de 4-2.

En Santiago, Darién derrotó 4-1 a Veraguas en el estadio Omar Torrijos, gracias a una sólida apertura de Aaron Otero, quien trabajó siete entradas sin permitir carreras. A la ofensiva, Oscar López y Eliasib Fernández conectaron dos imparables cada uno para liderar a las “Harpías”.

Por su parte, Panamá Oeste dominó 10-0 a Chiriquí Occidente en siete episodios, en el estadio Glorias Deportivas Baruenses de Puerto Armuelles. Johamir Cortes se llevó la victoria en relevo, mientras que Luis Aranda fue la bujía ofensiva al batear de 4-3 con dos carreras anotadas y dos empujadas. Xavier Waldron también aportó con cuadrangular.

En el estadio Kenny Serracín de David, Panamá Metro se impuso 4-2 a Chiriquí tras fabricar dos carreras en la parte alta del octavo episodio. Cristian Navarro fue el lanzador ganador y Christian Andrión destacó al irse de 2-2 con una anotada.

Uno de los encuentros más intensos de la fecha se vivió en La Chorrera, donde Los Santos venció 8-5 a Colón en 10 episodios. El partido se mantuvo empatado hasta el décimo capítulo, cuando los santeños anotaron seis carreras para asegurar el triunfo, pese al intento de reacción colonense.

Finalmente, en el estadio Calvin Byron de Changuinola, Bocas del Toro superó 4-1 a Panamá Este en un juego transmitido por TVMAX. Eddie Miller se acreditó la victoria con siete sólidas entradas, mientras que Adrián Fuentes impulsó tres carreras para los “Tortugueros”.