Cobolli resucita a tiempo ante argentino Comesaña en el US Open

El italiano Flavio Cobolli, subcampeón del pasado Roland Garros, impidió una nueva bomba argentina en el US Open al vencer este martes a Francisco Comesaña remontando dos sets de desventaja.

Cobolli, número seis de la ATP, solventó este maratónico debut ante Comesaña (119°) en el Grand Slam de Nueva York por 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 y 6-4.

El pulso se alargó cuatro horas y 13 minutos en la pista Louis Armstrong, a cubierto de la lluvia que retrasó casi cuatro horas el inicio de la acción en las canchas exteriores.

El extraordinario inicio de partido de Comesaña parecía asegurar una segunda campanada del tenis argentino en Nueva York, después de que Mariano Navone eliminara el domingo a Novak Djokovic, invicto durante dos décadas en sus debuts en el certamen.

Pero el irregular Cobolli, con el apoyo entusiasta del público, no tiró la toalla y se embarcó en la primera remontada de dos sets de su carrera.

El florentino necesitó de seis pelotas de set para acercarse 2-1 pero su confianza siguió creciendo a medida que mejoraba la efectividad de su servicio y sus arriesgados golpes.

Comesaña comenzó con más fuerza la quinta manga, quebrando al italiano para avanzarse 2-0, pero Cobolli no se dejó arrebatar la iniciativa y le devolvió el break de inmediato.

Sirviendo para ganar, el italiano de 24 años resistió las dos últimas pelotas de quiebre y celebró el triunfo de rodillas y los brazos en alto.

Ha sido "una remontada increíble", se felicitó. "Después de los dos primeros sets fui al baño y me cambié todo porque me sentía sin suerte, y tal vez funcionó".

El reciente semifinalista del Masters 1000 de Cincinnati evitó así revivir la eliminación en su debut en el Abierto de Australia de inicios de año.

En Nueva York enfrentará en segunda ronda a un jugador procedente de la fase previa, el estadounidense Nishesh Basavareddy (163º de la ATP) o el australiano Tristan Schoolkate (180º).