Clayton Kershaw, pitcher histórico de Los Dodgers, anuncia su retiro

El emblemático lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Clayton Kershaw, de 37 años, anunció este jueves que se retirará al término de la actual temporada de las Grandes Ligas.

Los Dodgers publicaron un comunicado en redes sociales anunciando la decisión de Kershaw, quien ayudó al equipo a conseguir dos títulos de la Serie Mundial y es tres veces ganador del Premio Cy Young, el galardón entregado por las Mayores al mejor lanzador del año.

El pitcher, nacido en Dallas, Texas, tiene previsto subir a la lomita del Dodger Stadium el viernes para su última apertura de la temporada regular.

Mark Walter, dueño de Los Dodgers, felicitó al lanzador "por una carrera fabulosa" y le agradeció por "tantos momentos de alegría" que le brindó a la franquicia, en la que se convirtió en una de sus figuras más representativas en la última época.

Futuro miembro del Salón de la Fama, Kershaw se retirará tras completar 18 temporadas con al menos 222 victorias y más de 3.000 ponches.

Afectado por lesiones durante gran parte de 2024, resurgió esta campaña con un récord de 10-2 en 20 aperturas y una efectividad de 3.53, mientras los Dodgers buscan repetir el título de la Serie Mundial.

Los Dodgers iniciarán este jueves una serie de cuatro juegos frente a los Gigantes de San Francisco en plena lucha por el liderato de la división Oeste en la Liga Nacional con los Padres de San Diego.