El Inter Miami, el plantel más caro de la liga norteamericana, se despidió el viernes del sueño de repetir título y cerró un año en el que no logró ninguno de sus grandes objetivos pese a contar con Lionel Messi.

El extraordinario rendimiento del astro argentino, que volvió a ser el jugador diferencial en la MLS a sus 39 años, no fue suficiente para un Inter que, por segunda vez en tres años, se despidió en la primera ronda de los playoffs.

A continuación las claves de la eliminación de Miami a manos del Columbus Crew:

- La dependencia de Messi -

Por segundo año consecutivo, Messi fue el máximo artillero del campeonato norteamericano con 26 goles en 31 partidos de la fase regular.

El rosarino, favorito también a un tercer premio MVP (Jugador Más Valioso) consecutivo, se reincorporó con fuerza después de la final del Mundial con Argentina, pero con el paso de las semanas pareció pagar el desgaste.

El capitán del Inter solo anotó un gol en sus últimos cinco partidos como titular y ninguno en los dos encuentros de la eliminatoria ante Columbus.

Con el Diez seco, Miami careció de alternativas en ataque, pese a contar con el uruguayo Luis Suárez y el mexicano-argentino Germán Berterame, además de otras figuras de renombre como Rodrigo De Paul y Casemiro.

- Lesiones y recambios fallidos -

La trayectoria de Miami este año estuvo marcada desde el principio por las lesiones de jugadores importantes. Entre ellos estuvieron los dos mejores socios ofensivos de Messi en los exitosos playoffs del año pasado, los argentinos Mateo Silvetti y Tadeo Allende.

Silvetti sólo pudo disputar 14 partidos, el último de ellos en septiembre, y Allende quedó fuera de combate en mayo por una lesión de rodilla.

La producción goleadora debía estar asegurada con la llegada de Berterame, el fichaje más caro de la historia del club con un precio de unos 15 millones de dólares.

La apuesta por el ariete del Tri ha resultado por ahora fallida. Berterame sumó apenas 10 goles en 30 jornadas al lado de Messi y este viernes fue el rostro de la eliminación con una clara ocasión fallada en boca de gol a seis minutos del final.

La franquicia copropiedad de David Beckham tampoco encontró recambios adecuados para los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, los escuderos de Messi que colgaron las botas el año pasado.

El español Sergio Reguilón, relevo de Alba en el lateral izquierdo, no ha estado a la altura y el brasileño Casemiro, que debía asumir el timón de Busquets, cerró la temporada como central.

- Tumbos en los bancos -

Las decisiones tomadas para el banco han sido aún más cuestionables. El argentino Javier Mascherano, el entrenador que guio al Inter a su primer campeonato, dimitió por motivos personales en abril, semanas después de la eliminación en octavos de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Su sustituto fue su compatriota Guillermo Hoyos, considerado un padre futbolístico de Messi, que ejercía de director deportivo.

Sin experiencia en el alto nivel, la etapa de Hoyos incluyó una racha de cuatro derrotas y un empate entre la MLS y la Leagues Cup, torneo del que Miami quedó eliminado en la fase de grupos.

En septiembre, Hoyos dejó su lugar al rosarino Cristian "Kily" González, un exjugador del Inter de Milán que como entrenador no había dirigido fuera de Argentina.

- Debilidad defensiva -

Ninguno de los tres entrenadores argentinos supo resolver los graves problemas defensivos que Miami arrastra desde hace años.

Si en la fase regular, el Inter tuvo el ataque más prolífico del campeonato, con 80 goles en 34 partidos, su retaguardia encajó 59 tantos.

El gasto en salarios del Inter es el más elevado de la liga con un total de 59 millones de dólares, de los que 28 millones suponen el sueldo de Messi. Sólo un defensor, Sergio Reguilón, tiene un salario superior al millón de dólares.