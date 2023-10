Clavadistas mexicanos se reivindican con los dos primeros oros panamericanos

En un año de incertidumbre por la pérdida de apoyos gubernamentales, los clavadistas mexicanos deslumbraron este sábado en el arranque de los Juegos Panamericanos de Santiago-2023 con los oros de Gabriela Agúndez y Osmar Olvera y la plata de Alejandra Orozco.

La República Dominicana también logró una plata por parte de Jonathan Ruvalcaba y Colombia un bronce con Luis Felipe Uribe.

Las mexicanas Agúndez y Orozco, que juntas se colgaron un bronce olímpico en Tokio-2020, fueron las primeras en copar el podio del Centro Acuático de la capital chilena en la final de plataforma de 10 metros.

Agúndez, de 23 años, dominó con claridad la competencia hasta atrapar su primera dorada de unos Panamericanos.

"Es un logro que había soñado durante mucho tiempo", declaró la atleta de La Paz (noroeste).

"Desde que clasifiqué a Santiago me dije que quería mejorar mi resultado de (los Panamericanos de 2019 en) Lima que fue un sexto puesto en esta prueba", explicó.

Agúndez impresionó a los alrededor de 3.000 espectadores con un resultado global de 361.55 puntos, seguida de Orozco (340.80) y la canadiense Caeli McKay (335.65), que fue bronce.

A Orozco se le volvió a escapar el oro en sus terceros Panamericanos, después de lograr un bronce en Toronto-2015 y una plata en Lima-2019, pero ante la prensa desprendía felicidad por su resultado y el de su inseparable compañera.

"Estoy muy contenta de que México hizo el 1-2. Gaby es mi compañera y mi amiga, lo vivimos las dos a flor de piel, lo soñamos y lo trabajamos (...) Hemos construido estas medallas juntas", explicó. Orozco, quien se dio a conocer en 2012 con su plata en los Juegos de Londres con apenas 15 años.

Esta prueba otorgaba a la ganadora una cuota para su país en los próximos Olímpicos de París-2024.

Agúndez, sin embargo, ya había logrado ese boleto en el Mundial, cuyo destinatario final está en manos de los Comités Olímpicos Nacionales.

- Falta de apoyos -

Orozco y Agúndez, que pugnarán por otro oro en la prueba de plataforma 10m sincronizada, han vivido también juntas las consecuencias del conflicto entre la Comisión Nacional del Deporte (Conade) y la federación de natación.

El choque derivó en la retirada este año de recursos gubernamentales a la federación y con ello el fin de apoyos a los deportistas acuáticos mexicanos, incluidos los clavadistas, la disciplina que más medallas olímpicas ha dado al país.

"Solo voy a decir que cuanto más dífícil sea el camino, más bonito se siente el triunfo", subrayó Agúndez, que tuvo que buscar patrocinios privados para completar el sueldo que recibe por ser atleta militar.

"Me siento con un peso menos encima, al final pesan más los sueños y objetivos que tengamos", afirmó. "Se presentaron varias dificultades en el camino y sí ha sido estresante y bastante cansado pero aquí no quitamos el dedo del renglón y no dejamos de trabajar para cumplir nuestras metas".

En la segunda final de la jornada, México completó el pleno de triunfos luciendo a su nueva estrella masculina, Osmar Olvera, que arrasó en el trampolín de 1 metro.

Olvera, que viene de ganar dos platas en el Mundial de Fukuoka a sus 19 años, recibió la mayor puntuación en cinco de los seis saltos para un total de 424.70 puntos.

El podio lo completaron el dominicano Ruvalcaba, atleta nacido en México, con 384.90 y el colombiano Uribe con 371.20.

- Resultados del sábado en las finales de clavados:

Plataforma 10m femenina

1. Gabriela Agúndez (MEX) - oro

2. Alejandra Orozco (MEX) - plata

3. Caeli McKay (CAN) - bronce

Trampolín 1m masculino

1. Osmar Olvera (MEX) - oro

2. Jonathan Ruvalcaba (DOM) - plata

3. Luis Felipe Uribe (COL) - bronce