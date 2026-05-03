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Clásico Día Internacional del Trabajador la prueba de fuego para los tresañeros

Clásico Día Internacional del Trabajador la prueba de fuego para los tresañeros
Cortesía | Caballos en el arranque de una carrera.
03 de mayo de 2026

Hoy se conocerá quién será el nuevo campeón del Clásico Día Internacional del Trabajador cuando nueve caballos importados buscarán consagrarse en la distancia de aliento.

La línea matutina dominical mantienen a Come Candela como favorito de la prueba, Booz Baruc segundo entre la afición hípica y el argentino Nux como tercera opción.

Pero este clásico podría haber sorpresas y el resto de los participantes tiene chance de apoderarse de esta copa considerada la prueba de Grado 1 de mayor envergadura de la actividad hípica panameña.

Es aquí donde se mencionan ejemplares de la talla de Motek que escoltó a Booz Baruc en los clásicos de la Familia Navarro y Luis Shirley y que de noviembre hasta abril ha logrado cuatro segundos lugares y un triunfo.

Igualmente, se habla de Into Justice quien en su última carrera fue guiado por Yonis Lasso quien se encontraba con quebrantos de salud y a pesar de eso montó hasta el final llegando a tres largos del ganador Come Candela.

Otro que podría escaparse y mandarse a cambiar sería El Sajón que tuvo contratiempos faltando 500 metros finales.

Ahora cambia de carril y sale de los palos, tema que podría favorecerle en el trayecto de la carrera.En tanto Bustin Fox, Full Inox y Sol Abuelo Carlos, no marcan en los pronósticos de los aficionados ni de los pronosticadores y de ganar se convertirían en el clásico “Palo largo o Golpe” de la competencia.

Bustin Fox ganó y le sacó dos largos a Amador Ring en mil cuatrocientos metros, Full Inox fue a los 6 postes y ganó viniendo de atrás y Sol Abuelo Carlos cerró muy fuerte en el Clásico Alberto “Pitín” De Obarrio y Archibald De Obarrio Boyd.

La mesa está servida y solo resta que la fanaticada se traslade al Hipódromo Presidente Remón a disfrutar de este magno evento.

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