Cizeron y Fournier Beaudry se ponen líderes en danza sobre hielo del Mundial

Unas semanas después de su título olímpico, los franceses Guillaume Cizeron y Laurence Fournier Beaudry dominaron la danza rítmica del Mundial de patinaje artístico, este viernes en Praga, y se encaminan con paso firme hacia el título de la danza sobre hielo.

Los franceses batieron su récord de la temporada con 92,74 puntos gracias a su programa inspirado en el célebre éxito de Madonna, "Vogue".

Antes de la danza libre, prevista para el sábado, cuentan con una ventaja bastante cómoda de más de seis puntos sobre sus perseguidores, los canadienses Piper Gilles y Paul Poirier (86,45), medallistas de bronce en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina el mes pasado.

"Estamos contentos de lograr un 'season best'. Hemos sentido que fue una mejor actuación que el resto de la temporada. Teníamos ganas de ofrecer un bonito espectáculo al público y realmente hemos sentido esa energía", reaccionó Cizeron.

La tercera plaza está ocupada provisionalmente por los británicos Lilah Fear y Lewis Gibson (85,89 puntos).

Campeones olímpicos hace mes y medio, Cizeron y Fournier Beaudry podrían haber puesto fin a su temporada tras haber alcanzado el oro.

Pero han preferido calzarse de nuevo los patines para una última cita. Sobre el hielo de la capital checa, la pareja francesa partía como favorita, máxime cuando sus principales rivales, los estadounidenses Madison Chock y Evan Bates, prefirieron renunciar a la competición.

En caso de victoria, Cizeron conquistaría una sexta corona mundial tras las cinco logradas con su antigua compañera, Gabriella Papadakis (2015, 2016, 2018, 2019 y 2022).

Para Laurence Fournier Beaudry, en cambio, sería la primera.