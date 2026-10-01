Cinco momentos memorables de Cristiano Ronaldo con Portugal

Mejor jugador de la historia de su país, Cristiano Ronaldo podría poner fin a su carrera internacional tras un psicodrama que le llevó a abandonar una concentración de la selección nacional. En 23 años, ha dejado una huella única con el combinado luso, cuya camiseta ha vestido en 234 ocasiones, anotando 146 goles.

Estos han sido cinco de sus grandes momentos de sus 23 años vistiendo la elástica de la selección portuguesa:

2013: CR7 gana el pulso a Ibra

Tras ganar 1-0 en el partido de ida gracias a un tanto de su emblemático CR7, Portugal viaja a Suecia con la misión de no dejarse sorprender ese 19 de noviembre de 2013, en la vuelta de un repechaje que daba acceso al Mundial de Brasil 2014.

Cristiano Ronaldo pone a su país en el buen camino al abrir el marcador, pero su alter ego sueco, Zlatan Ibrahimovic, responde con un doblete que pone las espaldas en todo lo alto.

Asumiendo la responsabilidad de evitar el desastre, Cristiano Ronaldo marca dos nuevos goles, en solo dos minutos, y da a Portugal el boleto a Brasil, en una noche apoteósica que se recuerda como una de las más brillantes de la carrera del astro.

2016: las lágrimas antes del éxtasis

Recién proclamado campeón de Europa con el Real Madrid, CR7 sueña con lograr su primer gran título con Portugal en la Eurocopa de Francia 2016.

Pero el torneo no empieza bien para los lusos, que no ganan ningún partido en su grupo (tres empates), a pesar de lo cual se clasifican a las rondas de eliminación directa, donde van avanzando hasta la final, en la que parten con el cartel de víctimas ante la anfitriona Francia.

Portugal ya había perdido la final europea como local ante Grecia en 2004, en el primer gran torneo de Cristiano Ronaldo.

Lesionado en el minuto 25 ante los franceses, Cristiano deja el césped del Estadio de Francia llorando de rabia.

Terminó la final en la banda, junto al seleccionador Fernando Santos, dando instrucciones a sus compañeros.

Un tanto de Eder en la prórroga hace que Portugal se proclame campeón de esa Eurocopa 2016, en el mayor éxito de la historia de esa selección hasta el momento.

2018: triplete a España

En un momento de esplendor en su carrera, después de tres Champions consecutivas con el Real Madrid, Cristiano Ronaldo inicia el Mundial de Rusia 2018 a lo grande, precisamente contra España.

Ese 15 de junio de 2018 en Sochi, el capitán portugués no pierde el tiempo: después de solo cuatro minutos, provoca y marca un penal, batiendo a David de Gea.

Diego Costa iguala para España y Cristiano vuelve a poner en ventaja a su equipo... hasta que de nuevo Diego Costa equilibra el marcador.

España llega a ponerse 3-2 arriba, con una soberbia medio volea de Nacho, pero el atacante madeirense guarda un último as en la manga y en los últimos minutos, con un disparo de falta que mete por la escuadra, establece el 3-3 final y un "hat-trick" memorable.

2025: 40 años no son nada

La Liga de Naciones de la UEFA decidida en junio de 2025 se convierte en una reivindicación de Cristiano Ronaldo.

Marcó ya en cuartos ante Dinamarca y luego en semifinales ante Alemania: Cristiano, ya cuadragenario, gana a España en los penales en la final de Múnich, para que Portugal se lleve su segunda Nations, seis años después de la primera.

España llega a adelantarse en dos ocasiones en el partido, pero Portugal responde en ambas en aquel partido.

Cristiano Ronaldo es el autor del gol para el empate 2-2, que termina llevando a la resolución en una tanda de penales en la que él no participa porque había sido ya reemplazado, pero en la que vibra como un hincha más y como había hecho en la final de la Eurocopa en 2016.

2026: jubilación aplazada... por unos días

En el duelo de dieciseisavos de final de este Mundial 2026, Cristiano Ronaldo tiene un pulso ante su excompañero del Real Madrid Luka Modric, en un Portugal-Croacia apasionante.

Una de las dos superestrellas iba a despedirse del Mundial, quizás para siempre, y Croacia se adelanta primero en el marcador.

Es entonces cuando Cristiano Ronaldo aparece para relanzar a su equipo: marca un gol, aunque es anulado por fuera de juego, y luego evacúa su frustración anotando de penal.

El gol del triunfo 2-1 para los lusos lo firma después Gonçalo Ramos, para una victoria sufrida y agónica.

El sueño, no obstante, se esfumó unos días después en Dallas cuando España eliminó a Portugal en octavos.