Cierre de vías y desvíos por la Panamá City Marathon 2026 del domingo 20 de septiembre

Tanto la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre como los organizadores de la primera edición de la Panama City Marathon (PCM) 2026 anunciaron que, debido a esta actividad deportiva, el domingo 20 de septiembre, se implementará un plan vial en las áreas próximas al recorrido de la competencia.

El Centro de Convenciones ATLAPA, en Ciudad de Panamá será el punto de inicio y meta de la carrera, que tendrá un horario de 4:00 a.m. a 10 a.m. Se estima que la apertura de calles se realice al 12 se efectúe a las 12 medio día.

Además, se prevé un cierre temporal de vías a partir de las 11:00 p.m. del sábado 19 de septiembre. Se habilitarán calles para la circulación vehicular y rutas de acceso recomendadas para corredores y asistentes al punto de salida.⁠⁠

Habrá vías compartidas entre automóviles y atletas, por lo que se solicita tolerancia en compartir la vía.