Christophe Gleizes, el periodista deportivo francés encarcelado 500 días en Argelia

El 11 de noviembre se cumplirán 500 días desde que el periodista deportivo francés Christophe Gleizes fue encarcelado en Argelia. "No renunciaremos nunca y la movilización colectiva es la esperanza", señala su madre Sylvie Godard en una entrevista con la AFP.

Treintañero y colaborador de la revista So Foot, fue detenido en mayo de 2024 en el marco de un reportaje sobre el club de fútbol Jeunesse sportive de Kabylie (JSK), para luego ser puesto bajo control judicial.

Está encarcelado desde junio de 2025, tras ser condenado a siete años de prisión por apología del terrorismo.

Pregunta: ¿Qué representan para ustedes estos 500 días de encarcelamiento?

Respuesta: "500 días es una cifra para la mayoría de la gente. Pero para nosotros es una realidad algo trágica: son 500 días de libertad confiscada para Christophe, son 500 días de espera para nosotros. Nuestras vidas están supeditadas a una decisión que esperamos desde el principio. Son 500 días de más".

P: ¿Todavía se puede esperar una gracia presidencial de Abdelmadjid Tebboune?

R: "Hubo una etapa en la que nos dirigimos al presidente argelino, creímos en su clemencia. Nos damos cuenta de que es sordo a nuestras peticiones, nos estrellamos contra un muro. Ahora estamos en una situación que se vuelve sórdida, porque lo que está en juego es un intercambio, entre Christophe y no sabemos qué. Puede servir de moneda de cambio".

P: ¿Cuál es su mensaje para Emmanuel Macron?

R: "La situación debe desbloquearse antes del inicio de la elección presidencial (18 abril 2027). Había un compromiso por parte del gobierno francés. La elección me preocupa porque, mientras se forma un nuevo gobierno, el tiempo se alargaría".

P: Maxime Gleizes, hermano de Christophe, le escribió: "Unas personas te encierran y tú sigues libre". ¿Es también lo que usted siente?

R: "Cuando lo vemos es durante 30 minutos. La última vez hacía cuatro meses que no lo veíamos. Sigue siendo digno y eso también nos obliga a estar a la altura. Christophe es muy fuerte de cabeza. Pero creo que estaba convencido de un desenlace cercano, y ahora teme que no se produzca de inmediato. Debe de tener momentos de extrema soledad. En la prisión de Koléa se acostumbró a los guardianes, a sus compañeros de celda, al ritmo rutinario. Tiene, como antes en la prisión de Tizi Ouzou, una relación muy buena con un compañero de celda, con quien intercambia sobre ajedrez y deporte. Todos los libros que le llevamos se los entregan. Pero el cardenal Vesco (arzobispo de Argel, que lo visita regularmente) nos dijo que el tiempo empieza a hacérsele largo y que le escuece".

P: Tras los gestos de apoyo durante el Mundial de 2026 y la ceremonia del Balón de Oro a finales de octubre, Reporteros sin Fronteras organiza el miércoles en París un partido solidario. ¿Cómo mantener la movilización?

R: "Es un reto capital para nosotros, porque seguimos manteniendo la esperanza. No renunciaremos nunca y la movilización colectiva es la esperanza. Estamos rodeados de personas motivadas, competentes, que nos ayudan a no hundirnos. Es necesario que quienes lo retienen en prisión sean plenamente conscientes de que nunca vamos a rendirnos. Y Argelia no tiene nada que ganar presentando la imagen de un país que mantiene en prisión sin motivo a un periodista deportivo. También recordamos que nuestra lucha es por Christophe, pero a través de él, por la libertad de prensa y de los periodistas".