Christian Mbilli es el nuevo campeón mundial de los supermedianos del WBC

Christian Mbilli fue designado por el Consejo Mundial de Boxeo (WBC) campeón mundial del peso supermediano (-76,2 kg), anunció este martes en un comunicado la empresa promotora del boxeador francés.

El púgil era desde junio de 2025 poseedor del título interino de los supermedianos del WBC, una de las cuatro federaciones principales del boxeo.

A sus 30 años recupera el título de campeón oficial, del que fue despojado el 3 de diciembre el boxeador estadounidense Terence Crawford tras un desacuerdo financiero con el WBC.

"Mi título mundial lo gané con trabajo, disciplina y mérito. Prometo redoblar la exigencia y el empeño, en los entrenamientos y en cada aspecto de mi vida, para defenderlo y recordar a todos por qué estoy en la cima", declaró el boxeador francés en un comunicado publicado por su promotora, Eye of the Tiger.

Mbilli suma 29 victorias, 24 antes del límite, y un empate.

Crawford, campeón mundial indiscutido del peso supermediano e invicto (42-0, 31 KO), anunció su retirada a mediados de diciembre, tres meses después de su victoria contra el mexicano Canelo Álvarez.

El WBC reprochaba a Crawford no haber pagado las tasas requeridas por su victoria contra Canelo, ni por su combate contra Israil Madrimov en 2024.

Posteriormente el WBC quiso organizar un combate entre Christian Mbilli y el británico Hamzah Sheeraz por el título mundial vacante.

Sheeraz ocupa el tercer puesto de la categoría según el sitio de referencia BoxRec, Mbilli el sexto.

Pero el británico decidió no enfrentarse a Mbilli y la WBC optó por retirar simplemente la etiqueta de "interino" al título de Mbilli y convertirlo directamente en su único campeón mundial de los supermedianos.