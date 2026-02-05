Chloe Kim tiene una cita con la historia del snowboard en Milán-Cortina

La estadounidense Chloe Kim, una de las grandes estrellas de los deportes de invierno, tiene una cita con la historia del snowboard en Milán-Cortina 2026, donde aspira a ser la primera mujer con tres oros olímpicos en su deporte.

Con ello emularía a su ilustre compatriota Shaun White, el único con tres títulos olímpicos en el snowboard. Se retiró después de Pekín 2022, tras quedar cuarto y sin poder completar el póker.

Nacida hace 25 años en California de padres surcoreanos, Kim es un emblema de este surf de las nieves y lo lleva siendo en la modalidad halfpipe desde hace una década, cuando con 14 años ganó los X Games en 2015.

Sus oros olímpicos en Pyeongchang 2018 y Pekín 2022 fueron la confirmación de su supremacía, pero después de la cita china, cansada mentalmente, se apartó dos años de la competición, hasta su regreso exitoso en marzo de 2025.

Una luxación de hombro a principios de enero, a solo un mes de los Juegos, disparó las alarmas, pero ella mantuvo la calma en todo momento.

"No he tenido ni de lejos los entrenamientos que hubiera querido, pero está bien. Llevo mucho tiempo haciendo esto", señaló.

- España confía en la experiencia -

En los anteriores Juegos en Pekín, Kim fue secundada en el podio por la española Queralt Castellet, que con aquella plata en el snowboard halfpipe consiguió el único podio para su país hace cuatro años.

Ahora Castellet tiene 36 años y afronta sus cuartos Juegos Olímpicos, con el objetivo de demostrar que todavía puede llegar al podio olímpico.

La snowboarder catalana demostró recientemente que sigue siendo competitiva y a finales de enero fue bronce en los X Games en Aspen (Colorado, Estados Unidos), toda una declaración de intenciones.

No será la única baza española en el snowboard ya que Lucas Eguibar (31 años) acude a Livigno, la estación invernal donde se disputa este deporte en estos Juegos Olímpicos, con ganas de sacarse unas cuantas espinas.

Campeón mundial en snowboard cross en 2021, fue dos veces diploma olímpico (séptimo en 2014 y 2022). En 2018 vivió una gran decepción -apenas 33º- y vio cómo su compatriota Regino Hernández subía al podio (bronce), cuando él era la teórica referencia del país en la prueba.

Como para Castellet, la experiencia es un grado y serán sus cuartos Juegos Olímpicos.

Junto al esquí de montaña (skimo), que en los últimos días de los Juegos tendrá a Oriol Cardona y Ana Alonso entre sus grandes nombres, el snowboard se presenta con una de las opciones españolas de entrar en el medallero de estos Juegos.

- Burgener preocupa a Brasil -

Brasil, que acude a estos Juegos Olímpicos decidido a ser el primer país latinoamericano en colgarse una medalla invernal, miró con preocupación la noticia de la fuerte caída de su snowboarder Pat Burgener en Suiza.

"Acabé en el hospital después de intentar un switch backside triple cork. Una de las caídas más duras que tuve", escribió el martes este suizo nacionalizado brasileño.

Burgener, de 31 años, afronta sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno defendiendo los colores de Brasil, después de dos ediciones representando a Suiza, su país natal, a quien dio un quinto puesto en el halfpipe de los Juegos de Pyeongchang 2018.

Esta temporada, el ahora brasileño -por el país de su madre- consiguió un tercer puesto en la etapa de Calgary (Canadá), demostrando que está en un gran momento.

"Me siento muy bien y estoy ya enfocado totalmente en los Juegos Olímpicos", aseguró en sus redes sociales, manteniendo siempre la sonrisa y el ánimo positivo.