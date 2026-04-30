Chiriquí buscará un séptimo partido; Bocas quiere la corona hoy

La novena de Chiriquí forzó ayer, 29 de abril, a un sexto juego de la Serie Final en el 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, tras vencer por blanqueada 7-0 a Bocas del Toro, en el quinto juego, disputado en el estadio nacional Rod Carew, en Ciudad de Panamá.

Ahora la serie está 3-2 a favor de los bocatoreños, y solo necesitan una victoria más para coronarse bicampeones de la pelota mayor panameña.

Esta noche, a las 7:00 p.m., tendrán una nueva oportunidad para llevarse el título, cuando vuelvan a medirse al equipo chiricano en estadio Rod Carew. Pero, si gana el conjunto de Chiriquí, se jugará un séptimo y definitivo partido, de nuevo en el Rod Carew, este 1 de mayo.