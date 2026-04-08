China investiga ciberacoso contra una joven estrella de clavados

Las autoridades deportivas chinas confirmaron este miércoles que están investigando los ataques "maliciosos" a través de internet contra la joven estrella de clavados Quan Hongchan, medallista de oro olímpico en 2021 con 14 años.

Tres veces campeona olímpica, Quan, de 19 años, reveló recientemente en una emotiva entrevista que había llegado a considerar la retirada debido al intenso escrutinio sobre su peso.

"Recientemente han aparecido en internet casos de ciberacoso, ataques maliciosos e información falsa dirigidos contra Quan Hongchan y otros clavadistas", señaló en un comunicado el centro de gestión de natación de la Administración General del Deporte.

"Nuestro centro se toma esto muy en serio y puso en marcha de inmediato las labores de verificación y gestión", indicó. Además, destacó la colaboración con las autoridades de la provincia sureña de Cantón, de donde es originaria Quan.

La adoración hacia las estrellas deportivas de China va acompañada en ocasiones por el ciberacoso por parte de algunos aficionados obsesionados con la vida personal de los deportistas.

Los medios estatales calificaron este tipo de comportamiento como "fanatismo tóxico".

Quan ganó la medalla de oro en los Juegos de Tokio 2020, retrasados por la pandemia a 2021, cuando solo tenía 14 años. Obtuvo otras dos medallas de oro en París en 2024.

La joven estrella declaró en una emotiva entrevista con la revista china Renwu, publicada en marzo, que le vino la regla después de los Juegos de París, lo que hizo que subiera de peso aunque "comiera muy poco".

"Después de los Juegos Olímpicos, en realidad pensé en retirarme", confesó. "En aquel entonces, no solo dentro del equipo, sino también en la opinión pública fuera de él, veía todos los días a gente diciendo que yo estaba gorda", reveló Quan.